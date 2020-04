Poca gente con un mínimo de cultura musical puede poner en duda que BTS está dejando un hueco difícil de llenar dentro del K-pop. La experiencia de su concierto multitudinario online es una prueba innegable de su capacidad de reunir a millones de personas. Pero no son los únicos.

Con las restricciones para realizar conciertos en directo que tienen pinta de llegar para quedarse un largo tiempo, estamos seguros que muchos grupos de ese género están pensando cómo sacar adelante iniciativas similares.

Monsta X es quizá uno de los mejores posicionados para replicar una convocatoria similar, ya que llevan un tiempo acumulando éxitos y los fans de Starship están de especial buen humor tras el nuevo contrato a Wonho. De hecho, una demostración online de las habilidades del cantante, productor y compositor no sería una mala idea para estrenar ese formato.

GOT7, otra boy band que además visitó España en 2019, estaría también entre los favoritos para poder encabezar un evento remoto con sus animados ritmos y coreografías. Sería cuestión de recopilar una mezcla de sus clásicos y novedades y organizar un directo real, en un estudio si les dejan juntarse para replicar momentos como este.

Si miramos a grupos de chicas, nadie mejor que BlackPink para representar el auge del sector femenino dentro del K-pop. Acaba de filtrarse una colaboración pendiente con Lady Gaga, un rumor insistente desde hace meses, y si consiguieran liar a la norteamericana para una actuación sería la bomba. Aunque solo fuera a través de videoconferencia.

Curiosamente, SuperM acaba de confirmar su comeback y tiene en la agenda un concierto online pendiente. Será 'With You', en una serie de streams en directo que formarán parte de la serie One World: Together at Home, montada por la Organización Mundial de la Salud.

Sea quien sea el próximo en llegar, la pena es que durante una temporada vamos a tener que acostumbrarnos a este método de disfrutar de la música en 'directo'. Viendo que con BTS se movilizaron 50 millones de personas, quiza no sea tan mala idea.