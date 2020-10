Dixie D'Amelio se independiza y 'abandona' a su hermana Charli

El binomio Dixie y Charli D'Amelio se rompe. Que no cunda el pánico, a pesar de aparecer en redes pegándose capones y de tener las típicas rencillas entre hermanas, no se han peleado ni han dejado de dirigirse la palabra.

La mayor de las hermanas se independiza; abandona el nido; se muda... Vamos, llamadlo de la forma que queráis pero Dixie D'Amelio va a dejar de vivir en el hogar familiar en el que convivía con la mayor estrella de TikTok y los padres de ambas: Heidi y Marc D'Amelio.

Según ha revelado en el episodio tres de su podcast '2 chix', la cantante de 'Be Happy' ya tiene nueva casa, un apartamento, que no sabemos si compartirá con Noah Beck. Lo que sí sabemos que uno de sus perritos le hace compañía.

@dixiedamelio good morning [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6881663768758209285|||♬ original sound - Dixie D’Amelio]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-6881663768758209285|||♬ original sound - Dixie D’Amelio]]

Dixie y Charli siempre van de la mano, tanto que hay quienes las confunden con gemelas, y parece que lo que hace la una también lo tiene que hacer la otra. No es de extrañar que Dixie quiera seguir su propio camino. A sus 19 años puede permitírselo ya que según la revista Forbes el año pasado facturó aproximadamente 3 millones de dólares.

Charli se ha mostrado indignada en el podcast porque su hermana la 'abandone' pero ha reconocido que le gusta mucho su nuevo piso: "Aparentemente ella decidió que se le permitía mudarse y yo no estaría solo, lo que personalmente no creo que esté bien, pero finalmente voy a ver su nuevo y pequeño apartamento y es, en primer lugar, hermoso y tiene un montón de snacks pero no sé, no me invitan tanto, así que Dixie, ¿te gustaría explicar por qué?"

@dixiedamelio follow my triller @ dixiedamelio [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Topanga-6616036372853557254|||♬ Topanga - Trippie Redd]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/Topanga-6616036372853557254|||♬ Topanga - Trippie Redd]]

Dixie le ha respondido que se debe a que todavía no ha terminado de instalarse y que sigue teniendo cosas empaquetadas en cajas sin colocar y por eso prefiere que no haya nadie merodeando: "Si quieres puedes venir a echarme una mano, si no quédate en casa".

La familia D'Amelio también se está mudando a una nueva casa y Dixie ha confesado que se siente aliviada porque van a seguir reservándole una habitación para ella. Charli ha respondido un poco picada diciendo que si no tenía hueco en su nuevo piso, ella no podría tenerlo en el hogar. Dixie le explicado que sí tiene una habitación para ella y que si no la ha visto es porque no ha mirado en todas las estancias.

@dixiedamelio ##quiktok ##franchisechallenge 👀👀👀 [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/FRANCHISE-6876136131637807105|||♬ FRANCHISE - Travis Scott]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/FRANCHISE-6876136131637807105|||♬ FRANCHISE - Travis Scott]]

¿Cómo afectará esto a la creación de contenido familiar?