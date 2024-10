¿Dónde van los influencers en Halloween? Frandesolas tiene la respuesta

Confiésalo: estamos a jueves y todavía no sabes qué vas a hacer en Halloween ni de qué te vas a disfrazar. Si te pilla cerca Madrid, concretamente la Puerta de Alcalá, tranquilidad porque tienes un planazo a la vista: The Monster Mansion.

"Es muy difícil superar una ubicación así", confiesa orgulloso Frandesolas, organizador del tinglao, y que define su evento como "una mezcla de fiesta privada al estilo neoyorquino, tipo Gossip Girl, y evento exclusivo para influencers, de esas a las que no puedes acceder". La diferencia es que a esta sí puede ir cualquiera que cumpla su dresscode (y pague la entrada, of course).

Según el influencer, "es muy similar a lo que hace la Met Gala, cambiando la temática", que este año es el terror de pelis clásicas. "Lo fácil es ir de personajes clásicos sin más, pero yo estoy deseando ver a esa gente que le da una vuelta de tuerca a esta temática. Adaptar el dresscode a quién eres, lo que te define y lo que te hace brillar".

Decimos este año porque en realidad es el segundo en el que lo celebra, y si no fuiste a la primera, te vas a sorprender. "Verdaderamente no habrás vivido un concepto como este en España; si te gusta la moda este es tu momento y sentirte como celebrity por una noche; si quieres hacer networking, conocer a gente, es tu lugar".

¿Y quién va a ir? Fran es discreto, aunque por número de seguidores bastantes de los asistentes suman varios millones. "Lista top secret, pero más allá de estas personalidades lo que de verdad da forma a la fiesta son los que eligen que esa sea la manera de pasar Halloween". Y recalca: "Esto no es una discoteca normal, pero te lo vas a pasar mil veces mejor. Es una experiencia inmersiva".

Lo dice por las atracciones paralelas al show en sí: "Tenemos los exclusivos cócteles y helados de Atípico. También estarán los macarons, el postre favorito de Maria Antonieta. Los canapés y catering serán de Ramsés, y nos hemos aliado con emprendedores de joyería dental (Irune), un brujo tiktoker (Ryuk von Bathory) que hará un ritual de limpieza y especialistas en escape rooms como Madrid Terror, con el que habrá un concurso de disfraces, además de sorpresas en forma de espectáculo".

Para Frandesolas, lo de Halloween es un primer paso en organización de eventos para el que ya tiene nombre y concepto. Muchos influs sacan marcas de moda, restaurantes o patrocinios con terceros, pero él quiere hacer The Iconic Society. "Es un club donde se quiere organizar fiestas, galas benéficas, charlas, cenas de networking… Me encantaría ser un referente nacional". Veremos dónde va ese asunto, por ahora estamos convocados a su Monster Mansion, y tú también (si quieres y te atreves).