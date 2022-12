Elena Huelva recibe el alta: "Creo que me voy a casa con todo controlado"

En el mundo de las redes sociales tenemos que dar malas noticias mucho más a menudo de lo que nos gustaría. Quizá por eso nos alegramos tanto cada vez que Elena Huelva nos cuenta sus avances, por pequeños que sean, desde una ventana al mundo que está creciendo a golpe de aliento y esperanza.

Fue el viernes cuando la sevillana anunció su alta hospitalaria, un trámite que no significa una recuperación completa, pero sí un alivio por no tener que estar lejos de su hogar. "Creo que me voy a casita con todo controlado. Como estar en casa, en ningún sitio, ¡ya lo sabéis!".

Fue no mucho antes cuando le encontraron "más enfermedad en la tráquea", algo que describe como "muy peligroso" por motivos obvios. "Es por donde respiramos, no hace falta que diga mucho más", explicaba, antes de recibir un agresivo tratamiento para el que pidió que le pusieran "música de Aitana", una artista a la que está unida por una emotiva amistad.

Sea por estas noticias o por el buen rollo generalizado que se respira en sus stories y publicaciones, Elena ha subido espectacularmente en seguidores durante las primeras semanas de diciembre: más de 200.000 personas se han sumado a las actualizaciones que la veinteañera comenta en Instagram, con un notable subidón también en Twitter y TikTok.

Fue a partir de un resumen que hizo el día 4, en el que con mucha entereza quería dejar constancia de su determinación: "Que quede claro que yo ya he ganado. Por el amor, por la lucha, siempre". Un mensaje que remata con su lema, "mis ganas ganan", y que supera de largo los cinco millones de visitas.

Tan acostumbrados estamos a creadores de contenido con relevancia pero con temas más 'mundanos', que cuando sale una persona con capacidad real para influir sobre otras es como un faro en la noche. Ojalá la luz que da Elena Huelva siga brillando mucho tiempo, y que queme definitivamente su cáncer.