ElXokas sobre la 'desaparición' de Mangel: "Tiene sus rayadas con Twitch"

El pasado 22 de julio se cumplieron 10 años de uno de los momentos clave en la historia de YouTube en España: Rubius y Mangel se conocían en persona. "Sin él no hubiera llegado a donde estoy ahora", dijo el noruego hace no mucho a Jordi Wild, desde la cima de YouTube y Twitch, dos plataformas en las que anda prácticamente desaparecido su "mejor amigo de toda la vida".

"Me hice pasar por un actor de 'Aquí no hay quien viva' en foros de internet, puse mi messenger y el único que me agregó fue Mangel", contaba divertido sobre su peculiar unión. Tras una temporada hablando online, su encuentro se convirtió en acontecimiento youtuber, en la primera generación de creadores de contenido en nuestro país.

Pero igual que Rubius, Vegetta, Willyrex o Alexby han prosperado con el paso de los años, la losa de la popularidad desbocada alcanzó su pico hará unos cinco años, cuando comenzó a espaciar su contenido y tener muchas menos apariciones públicas.

Igual que otros creadores han pedido su tiempo alejados de la dinámica de publicar y exponerse, lo de Mangel está tomando tintes que preocupan hasta a sus allegados. "No vino el rata a mi boda, le he preguntado y no me ha dicho por qué", comentaba muy sorprendido Willyrex hace solo unas semanas.

Evidentemente no pudo perderse el estreno de Rubius X, el documental de Amazon dedicado a su mejor amigo donde tiene un peso fundamental, pero más allá de eso es rarísimo verle en IRL. "Estuve con él hace poco y la verdad es que es un tío cojonudo, como os podéis imaginar", dice Xokas, y amplía sobre los motivos de su 'retiro'.

"Le deseo lo mejor, la verdad", y continúa en tono muy serio; "Tiene sus rayadas el pobre con Twitch, por eso lo deja de vez en cuando. Es difícil vivir de esta puta mierda, la verdad". Los comentarios en ese momento de su stream, y numerosos tuits, apuntaban a una depresión que nunca se ha confirmado de manera oficial, un tema que también prefiere evitar Xokas. "Hay cosas que no os puedo contar".

"No le gusta cómo está el ambiente hoy en día", apunta Rubius, "es un genio frustrado, con mucho potencial, y es un poco cosa del algoritmo. Si te lo curras mucho y al final YouTube no destaca tu trabajo, eso acaba desgastando". Y con todo, su colega le ve "contento en su pueblo, con su familia y haciendo sus cosas". Ojalá sea así.