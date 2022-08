Boda Willyrex y Cristiurbi: la lista de los NO invitados

El bodorrio de Cristiurbi y Willyrex ha tenido que esperar tres larguísimos años desde la mediática pedida de mano (bueno, un post en Instagram con el 'sí quiero') hasta que la pandemia ha permitido celebrar la ceremonia por todo lo alto. Entre medias, una hija, varios funes y una resurrección en visitas que dan para un libro. Pero centrémonos en la boda.

Anitta Ruiz nos analizaba esta misma mañana los estilismos dudosos de algunos invitados, los que posaban alegremente en la foto de streamer populares, y sin embargo estuvieron por allí otras celebridades ilustres cuya presencia no ha trascendido tanto.

Kiko Rivera posaba orgulloso por primera vez en persona junto a Rubius, con lo que Anitta llamaría un look "a su rollo", mientras que Paula Gonu posaba espectacular desde su hotel horas antes del enlace. Dos convidados curiosos porque a priori no se les relaciona con los contrayentes, como sí sucede en el caso de otros influencers a los que no se le vio el pelo.

La primera ausencia que observamos, y que también se comentaba por redes, podría ser la de Ibai Llanos y Carmen Cardenete, sin duda la pareja más misteriosa en el mundillo de la creación de contenido. No sabemos siquiera si había invitación, pero sí tenemos claras dos cosas: que ella evita cualquier evento social por su notoria alergia a las cámaras, y que se ha pasado el finde aburrida en casa por dar positivo en COVID. Desde luego, buena excusa para no asistir.

Notoria también la inexistente visita de Mangel, un youtuber casi jubilado por sus escasísimas apariciones en público. Hace solo 10 días se dejaba ver en la presentación de la serie Rubius X, pero debió darle pereza asistir a la boda, o tenía otros compromisos, vete tú a saber. Un servidor apuesta por la pereza, porque sería raro que no hubiera recibido invitación.

El que seguro que no recibió fue TheGrefg: enemigo público número uno que, en sus palabras, "no tendría problema en retomar una relación formal" con Willy, con quien compartió plató en Top Gamers Academy. Sin duda, que hubiera aparecido por el convite hubiera sido la comidilla de Twitter, por mucho que hubiera sellado aparentemente la hipotética reconciliación. ¿Sigo?

En el lado de los asistentes sorpresa, la que sí se selló como recuperada es la amistad de Staxx y Willy, dos exíntimos que han recuperado poco a poco su buen rollo. Distan de ser los BFF que fueron, pero la semilla está ahí sin duda.

A algunos les extrañó no ver a Auronplay, por eso de que fueron medio coleguitas en los buenos tiempos de YouTube. Sin embargo, un repaso a su historia en común (escaso) y un vistazo a su diferente estilo (descomunal) hacen lógica la ausencia del catalán. ¿Serán él y Biyín los siguientes en dar el paso por el altar?