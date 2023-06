ElXokas revela la fortuna que se ha gastado para tener un gimnasio en su nueva casa

Cuando uno quiere contar con un gimnasio totalmente equipado y en el que no falte ninguna de las máquinas de ejercicio importantes, es inevitable gastarse una gran cantidad de dinero para adquirirlas. Pero, pese a que la comunidad ya se imagina lo caro que puede llegar a ser tener un gimnasio, mucha gente no se imaginaba que este pudiera llegar a salir tan caro como le ha salido a Xokas.

Hace ya varios meses el gallego reveló durante uno de sus streams que tenía pensado crearse un gimnasio en el piso de arriba de su nueva casa, motivo por el que pidió ayuda a sus espectadores para saber si le faltaba por apuntar alguna máquina. Y, durante este proceso, su comunidad no dudó en compartirle enlaces a algunas de las que ellos les recomendaban, algo que permitió a muchos ver que el gimnasio que quería quería montarse iba a ser de todo menos barato.

Pero, aun así, cuando Xokas ha revelado cuánto dinero ha invertido en este, ha sido inevitable que gran parte de sus espectadores terminen sorprendiéndose por la cifra, ya que ha asegurado que se ha gastado "más de 60.000 euros" en el gimnasio. Además, mientras hablaba sobre este tipo de gimnasios también ha señalado que tan solo "una pieza de esas grandes, con entrenamiento para hombros, para tríceps y para espalda" ya cuesta 20.000 euros.

Por tanto, pese a que Xokas todavía no ha podido disfrutar de la casa que se compró porque todavía está reformándola y preparándola, no cabe duda de que una vez esté terminada, no le faltará nada a su nuevo hogar. Porque, tal y como ha dejado entrever durante sus streams, no está escatimando en gastos para lograr tener una casa en la que se sienta bien y tenga todo lo que pueda llegar a hacerle falta para conseguir una buena rutina.