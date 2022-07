Entrevista a Ricardo Cavolo: "el arte se adapta a cualquier época"

"He venido a pintar un mural" es la sencilla respuesta que Ricardo Cavolo nos da cuando le preguntamos por su presencia en un festival de streamers, esports, freestyle y, gracias en gran parte a él, a la cultura urbana. Estamos en el Ubeat Live Festival, y una charla con un artista de su proyección internacional es un lujazo.

Su estilo de dibujo es tan directo y fácil de entender como sus palabras, y ese toque ligeramente reservado hace que no nos explique que el mural que lleva varios días pintando en la Fira de Barcelona forme parte de una campaña solidaria en la que los asistentes podrán obtener un NFT exclusivo suyo si hacen una donación al Casals dels Infants. Un recordatorio de que puede pertenecer a otra generación del público que viene este finde al evento, pero se mueve como pez en el agua dentro de ella.

Exprofesor de plástica "durante muy poquito tiempo", este años se cumple una década de su lanzamiento a la fama. Fue gracias a un concurso en la revista Yorokubu, a la que le encantó ese estilo naíf y con recursos de Los Simpson, Astro Boy, Sailor Moon o Saint Seia. "Fue una buena señal porque no solía presentarme a concursos y fue un indicativo para seguir ese camino".

¿Hubiera sido diferente si su fama le hubiera llegado en 2022? "Hay una cosa del arte, que es que se hace a cualquier época. Entiende, absorbe lo que hay en cada momento y salen cosas. Hubiera hecho lo mismo, pero actualizado a lo que sucede ahora".

"Desde luego redes sociales es fundamental ahora. Siempre digo a los artistas que no es la herramienta clave para trabajar, obviamente, pero por ejemplo para mí Instagram es una ventana para que la gente me vea y de hecho me llegan ofertas de trabajo por ahí, diría que la mitad de los encargos". En la red posturera tiene una 'colección permanente', y más de 250.000 seguidores, que son más creyentes que simples followers.

"Tengo una norma y es que lo que hago, lo primero, me tiene que gustar a mí. Si fuerzo X época, se va a notar forzado y la gente no es tonta. Si lo haces de verdad, hay una energía y una dimensión diferente, y se nota".

¿El consejo para destacar en el arte? El de siempre: "Currar mucho. Hay una mezcla de chispa y currar, pero si no la entrenas se te apaga. Es verdad que a veces curras mucho y no hay chispa, como también es cierto que hay veces que la chispa sale con la experiencia".