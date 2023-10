Entrevista a TheGrefg: "Me gusta que me tengan de ejemplo"

No parece el mejor plan del mundo pasar una tarde otoñal bajo la lluvia, pero el tiempo es caprichoso y TheGrefg (un influencer que ha hecho streamings en gravedad cero, en parapente o compitiendo con Marc Márquez) se las ha visto en situaciones peores. Durante el evento pasado por agua de Red Bull Tetris pasaron un montón de influencers como Karchez, Abby, PapiGavi o Barbygant, y muchos, si no todos, le tienen a él de ejemplo a seguir.

"¿Yo de ejemplo? Buf...", nos dice al enterarse que en otro lugar, una presentación oficial de las novedades para 2024 de TikTok, también le ponen en un pedestal. "Me ha enviado un vídeo de eso Temo [@futbolcontemo], que estaba allí, y me lo ha dicho [risas]". Todo por ilustrar personalmente una nueva acepción del término youtuber, más activo, más deportista y mucho más normal que la típica imagen del creador encerrado en su cuarto. Y así lo dijeron literalmente en la presentación de la red social.

"El streaming en su mayoría de tiempo es estar en casa jugando y haciendo just chatting", admite Grefg. "Eso es muy bonito pero siempre he sido una persona que, considerando que eso forma parte del 90% de mi contenido, me gusta mucho salir de casa, hacer eventos especiales, locuras, estoy muy abierto a tirarme de un parapente".

Atribuye esa imagen a Red Bull, su principal patrocinador, pero con un convencimiento adicional a los que solemos ver en otros streamers: "En lo que se refiere al deporte, hago mucho y me encanta. Eso encaja con los valores de una marca como Red Bull, y me gusta que me tengan de ejemplo porque es algo positivo de verdad".

Se refiere a todos los fregados en los que la marca le mete, y una competición de Tetris (quizá) no tendría ni la mitad de tirón sin su presencia. Son oportunidades que aprecia y que sabe que no tendría sin el manto de un toro tan potente como el austriaco: "Es una relación muy equilibrada con lo que nos aportamos mutuamente. Siendo representante de sus eventos y locuras, me aportan un contenido espectacular".

Grefg está muy serio atendiendo a las preguntas y se piensa cada palabra como no hacía en sus inicios, cuidadoso de no decir nada que le pueda perjudicar. Como es difícil sacarle del discurso oficial, le dejo caer una cuestión medio original sobre a quién le tiraría ficha en el mundo streamer. Tras una larga pausa, pide que "entendamos ficha como ligoteo sino colaboración" y añade, sin mucho detalle, que a "Lidia Violet, es una streamer inglesa que me gusta mucho". No hay más preguntas señoría.