SOLO HAY 100

Estas son las zapatillas más caras de El Rubius, con un precio incalculable

El Rubius ha tenido la suerte de recibir de manera gratuita una edición limitada de las zapatillas Jordan, que están sacadas de la película 'Spider-Man: Across the Spider-Verse'. Solo hay cien en todo el mundo y son tan exclusivas que no tienen precio.