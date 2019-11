Parece mentira que Billie Eilish lleve poco más de un año siendo famosa, y mucho más increíble resulta que esta revolución del pop todavía no haya cumplido los 18 años. Pocos artistas pueden presumir de un 2019 tan vertiginoso, donde ha reventado conciertos y hasta ha llegado a flirtear con BTS.

El anuncio hace unos días de un nuevo trabajo ya hizo saltar todas las alarmas de los fanish, que llevan mucho tiempo deseando escuchar material nuevo de la artista. La espera no tuvo que ser larga: el pasado 10 de noviembre anunció que para hoy tendríamos nuevo disco.

Concretamente para el 13 de este mes a las 16:00 (hora de Los Angeles), lo que en horario español significaba esperar hasta la una de la madrugada del día 14. Nada que no pudieran aguantar los fans de la cantante.

Ya la semana pasada la estrella del pop dejó caer que en breve tendríamos nueva música suya. Fue a través de una story en Instagram el 6 de noviembre, desde donde dijo que lanzaría canción la semana siguiente. Y se comprometía a ello.

Pocos días después volvía a insistir en el tema, esta vez en Twitter. En la plataforma social confirmaba nombre: ‘Everything I Wanted’, título que dejaba ver por dónde irían los tiros. Porque Billie siempre se ha dejado llevar por los sentimientos en su música.

Desde su álbum debut ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ y la intensa gira mundial que ha llevado a cabo este año casi no había tenido tiempo de preparar nada, o eso nos parecía… “Finneas y yo llevamos mucho tiempo invertido en el nuevo material que vamos a sacar”, dijo en un programa de radio neozelandés, refiriéndose al trabajo que su hermano y ella habían puesto en este tema. De hecho, hasta publicó en Instagram un avance antes del estreno del mismo.

Y llegó el día de ‘Everything I Wanted’, y todos empezamos a mover la cabeza al ritmo de la nueva canción. Como sospechábamos, es un tema similar a Ilomilo, pero con el estilo diferenciador que Billie y su hermano saben darle a cada composición. Tranquilona, eléctrónica y bien pegadiza.

La cantante ya ha vendido todas las entradas para su gira norteamericana, y cuando termine en ese territorio se dirigirá a Sudamérica. Desde allí, viajecito a Reino Unido en verano y, prepárate, ya está confirmada para el Mad Cool 2020. Oportunidad de oro para bailar al ritmo de ‘Everything I Wanted’.