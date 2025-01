¿Éxodo streamer? Crece el número de creadores que dejan Twitch por motivos económicos

El panorama del streaming en Twitch está atravesando una etapa de incertidumbre. En los últimos meses, un creciente número de streamers ha comenzado a abandonar la plataforma debido a las dificultades económicas que enfrentan para mantenerse en un mercado cada vez más competitivo. La streamer IJenz lo resumió en un reciente tuit que se volvió viral: "La cantidad de streamers que están dejando Twitch porque tienen que trabajar porque ya no les alcanza con los streams me rompe el corazón. Animo".

El caso más reciente y comentado es el de Maximus, que anunció su retirada de los directos en Twitch para volver a trabajar como editor para Rubius, uno de los grandes nombres del sector. En su último directo, Maximus expresó su frustración: "Twitch no me da suficiente de comer y he tenido que pedirle de rodillas a Rubius volver a ser su editor".

La decisión de Maximus pone en evidencia un problema sistémico en la plataforma. Mientras los grandes streamers obtienen beneficios significativos gracias a sus amplias audiencias y contratos exclusivos, los pequeños y medianos creadores enfrentan crecientes dificultades para monetizar su contenido. Entre los factores señalados están las elevadas comisiones que se lleva Twitch, la saturación de creadores en la plataforma y la falta de oportunidades de visibilidad para quienes no cuentan con grandes comunidades.

Este éxodo no es solo un tema económico, sino también emocional. Para muchos creadores, el streaming no es solo una fuente de ingresos, sino también una pasión. Sin embargo, la realidad de no poder cubrir los gastos básicos obliga a muchos a buscar alternativas laborales. La reflexión es clara: Twitch deberá repensar sus políticas de monetización y apoyo a los creadores para evitar que el éxodo continúe.