Maximus abandona los directos para regresar como editor de Rubius: "Twitch no me da de comer"

El mundo del streaming ha perdido a uno de sus creadores más originales. Y es que Maximus ha anunciado que dejará Twitch de manera indefinida. Durante su último directo, el creador explicó las razones detrás de su decisión, centradas principalmente en la insostenibilidad económica de su carrera como streamer.

"Este es mi último stream", comenzó diciendo. "¿Cuál es el motivo de que sea el último stream? Gente, vuelvo a trabajar para Rubius. Twitch no me da suficiente de comer y he tenido que pedirle de rodillas a Rubius volver a ser su editor".

Maximus ya había trabajado anteriormente como editor para Rubius, uno de los creadores de contenido más importantes del panorama internacional. Su regreso a este rol no solo refleja la fuerte amistad que existe entre ambos, sino que también pone de manifiesto un problema recurrente en Twitch: la plataforma está pagando cada vez menos a los creadores.

La decisión de Maximus ha generado debate en las redes sociales, donde muchos ven en su marcha un síntoma de un problema más amplio. Los streamers pequeños y medianos, a menudo eclipsados por los gigantes del streaming, luchan por obtener ingresos suficientes en una plataforma que, según denuncian, beneficia principalmente a los grandes nombres.

La marcha de Maximus destaca la creciente dificultad para monetizar en Twitch, especialmente en un mercado cada vez más saturado y competitivo. Así pues, su despedida marca el final de una etapa, pero también abre la puerta a reflexiones sobre el futuro de los creadores en plataformas como Twitch.