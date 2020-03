Las redes sociales son un escaparate que muchos utilizan para mostrar su trabajo o lo que son capaces de hacer. Y hay ocasiones en las que Internet hace su magia y lo imposible se cumple.

Ya le pasó a Sita Abellán con Rihanna. La cantante de barbados fichó a la modelo murciana para el videoclip ‘Bitch Better Have My Money’ por Instagram. También surgió a través de esta red social la colaboración entre Rosalía y la coreógrafa Charm La’Donna.

Ahora le ha tocado el turno a otro español, el fotógrafo creativo Jordi Koalitic. Jordi empezó su andadura fotográfica en Instagram, donde ha cautivado a más de dos millones de seguidores con sus impresionantes creaciones fotográficas. Uno de sus rasgos característicos es que suele acompañar las instantáneas de vídeos en los que se puede ver el making-of para demostrar cómo tanto él como su equipo se las ingenian para crear la fotografía perfecta.

Uno de los que ha caído rendido ante sus pies es el actor Will Smith, que contactó con él a través de las redes sociales para proponerle una colaboración.

El equipo de Koalitic se desplazó hasta la semana de la moda de Milán para encontrarse con Will Smith en el desfile de la firma Moncler y realizar una sesión junto con la cómica Liza Koshy.

Jordi Koalitic se ha convertido en el creador con más seguidores en TikTok España. En tan solo ocho meses en este red social ha alcanzado los catorce millones de seguidores.Will Smith ha compartido esta colaboración en sus redes sociales, que se ha hecho con más de tres millones de me gustas en TikTok.