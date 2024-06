Gemita lo logra de nuevo y destapa en directo una nueva relación entre influencers

Gemita volvió a convertirse ayer en el centro de atención. Y es que en su último directo desde el parque del Retiro en Madrid, Gemita pilló sin querer a dos conocidos influencers en una situación comprometedora. Esta vez, la pareja descubierta fue la formada por Adri Contreras, tiktoker de fútbol y presidente de El Barrio en la Kings League, y Ari Geli, tiktoker especializada en baloncesto. Ambos fueron captados paseando de la mano y en actitud muy cariñosa.

Mientras hablaba de la situación de su equipo en la Queens League, Porcinas, Gemita no se percató de inmediato de la escena que se desarrollaba detrás de ella. Fue su chat quien primero notó la presencia de Adri y Ari caminando juntos de manera cariñosa. La reacción en directo fue inmediata, y los usuarios no tardaron en inundar el chat con mensajes de asombro. La streamer, al darse cuenta de lo que ocurría, no podía creer que nuevamente se encontrara en medio de una situación similar.

Este incidente recuerda a un episodio anterior protagonizado por Gemita, cuando durante un directo en Andorra, mostró sin querer a Reborn con su pareja, Ghatta, lo que desató una gran polémica. Aquel vídeo generó controversia no solo por la relación no oficial de Reborn, sino también por las acusaciones de favoritismo en un servidor de GTA Roleplay en el que él era administrador y su novia participante.

En esta ocasión, la posible relación entre Adri Contreras y Ari Geli no había sido confirmada oficialmente, aunque los rumores sobre su cercanía llevaban tiempo circulando en redes sociales. Ambos creadores de contenido siempre se han mostrado muy unidos, pero hasta ahora habían insistido en que solo eran amigos. Sin embargo, las imágenes captadas por Gemita no dejan lugar a la duda.

Eso sí, mucha gente cree que se trata de un montaje en toda regla. Y es que, realmente, es demasiada casualidad para pensar que se trata de un simple encuentro fortuito. ¿Ha sido esta una forma velada de Adri y Ari para formalizar su relación sin tener que decirlo en público? Supongo que nunca lo sabremos.