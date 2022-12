Gemita pide ayuda a Ibai para encontrar novio: "Organízame algo"

Cuando Gemita y TheGrefg dejaron de salir juntos, Twitch, Twitter y TikTok saltaron por los aires. Cuando se cumplen tres meses del asunto, los protagonistas del exromance parecen haber superado el drama con mucha más serenidad que sus fans.

Por un lado, Nil Ojeda mostraba cómo de seductor era el murciano en las calles de Madrid, donde se le acercaron bastantes chicas para retratarse a su lado. Épico el momento en el que una le dice que es "más bajito de lo que parece en stream", y otro en el que Grefg confiesa que tiene un apetito sexual bastante acusado.

En la facción de la licenciada en Física hay un poco más de inquietud, porque se mostró desolada en algunos streams "durísimos", pero es un tiempo que ha dejado muy atrás. Esta semana, por ejemplo, firmó un extensible de 73 horas por el que acabó comprensiblemente agotada, y terminó con una curiosa petición al streamer más popular de España.

"Hola Ibai Llanos, organiza un first dates e invítame que quiero encontrar a un chico que me abrace por las noches y se pierda en el laberinto de mis ojos". Lo transcribimos literal porque a veces estos tuits se borran, pero no parece el caso porque la también modelo e influencer va con todas.

El vasco ha respondido con idéntico cachondeo, escribiendo "¿laberinto?" en referencia a lo que soltó Komanche en aquel programa de Buscando el Amor, pero quién sabe si además ya está maquinando un formato rollo 'Un Príncipe para Gemita'. Se da el hecho de que Ibai ya ha organizado idas de olla similares y con el bastante éxito como para hacer varias ediciones. No descartes que la ocurrencia se convierta en realidad y, además, tenga un éxito fulminante.

Lo de encontrar pareja siendo creador de contenido no es nada nuevo y le trajo algún quebradero de cabeza a gente como Jordi Wild, que ahora reniega de las desafortunadas formas que tuvo en el pasado para tratar ese tema. Nos imaginamos que Gemita tiraría más por el cachondeo de la situación, pero oye, lo mismo le sale algo serio después de sugerir lo que parece una chorrada. Candidatos no le van a faltar.