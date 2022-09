Gerard Romero supera a Ibai y Auron en un directo de récord

"Pasar de tener a futbolistas de primera categoría a hacer esto" es una frase que ha envejecido muy mal aplicada a Gerard Romero. La chorradita para agradecer las suscripciones es uno de los mayores hitos de un verano sin muchas novedades en Twitch, con la certeza de que cada para destacar en la cambiante plataforma hay que ofrecer algo realmente novedoso.

La cara de Luis Suárez flipando con su bailecito, que él justificaba diciendo "ahora hago esto para vivir", fue admirado e imitado hasta la saciedad, y además sirvió para darle a conocer como un cachondo en Jijantes. Los aficionados catalanes al deporte rey ya sabían de su existencia gracias a los 14 años que se pasó en RAC1, donde hablaba de fútbol con la misma audacia que ahora hace en Twitch.

Lo de buscarse las castañas en stream tras abandonar la radio probablemente no era su plan inicial, pero ha acabado metiéndole muy a menudo entre los diez creadores de contenido más vistos en la plataforma morada. Ayer mismo, hizo un pico de audiencia superior al de Ibai o Auron.

150.000 personas le siguieron en directo mientras analizaba el cierre del mercado de fichajes, confirmando tanto la simpatía que despierta entre el público como el hecho de que hay hueco para seguir innovando en canales digitales. El propio Gerard no podía contener las lágrimas al ver semejante cantidad de espectadores.

"Romero no solo entretiene sino que informa, y además mejor que algunos medios tradicionales", asegura Ibai sobre los números de su colega. "Si alguien piensa la absoluta gilipollez de que juntar a esa gente no tiene mérito, y que porque por estar sentado no estás currando, es porque no tiene ni la menor idea".

Las felicitaciones en redes han ido por el mismo camino, reconociendo el mérito de un canal que apenas lleva unos meses activo. No solo eso: ya hay quien le ve como claro candidato a streamer revelación de la temporada. ESLAND, a tomar nota.