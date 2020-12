Gonsabellla, el "pibardo" de Twitch y Among Us

"No quiero que Gonsabellla me vea siendo un segundón, quiero que me vea siendo un macho alfa". No son palabras de un espectador cualquiera, sino de Orslok, uno de los creadores de contenido más veteranos de España, y la persona a la que menciona es una de las streamers revelación de la temporada.

Se hace llamar Gonsabellla (así, con tres eles) en redes, es de Bilbao y tiene novio, antes de que te lo preguntes. Es de las pocas cosas que se sabe sobre una chica que a través de un estilo inconfundible ha llegado a codearse con la nobleza de Twitch.

Muy consciente de su físico explosivo (se describe a menudo como "pibardo"), no se ha dedicado ni a una sola temática ni por supuesto a una sola plataforma. Puedes encontrarla en YouTube, Instagram, Twitter o TikTok, adaptando por supuesto sus contenidos al formato de cada red social.

Es sin embargo en Twitch donde ha conseguido más repercusión. Está muy cerca de llegar a los 400.000 seguidores dentro de esa plataforma, y todo sin dejar de ser ella misma ni un solo minuto. La mitad del tiempo en las retransmisiones se lo pasa saludando y respondiendo a los espectadores, algo que le ha ganado la simpatía de la audiencia.

Además, su carácter de primeras cándido le ganó un puesto en las primeras emisiones de Among Us junto a Ibai y su panda, un puesto ahora mismo cotizadísimo en el territorio streamer. Aunque mejor no te dejes engañar por las apariencias: si Gonsabella mueve a miles de espectadores es por su estilo propio, no por juntarse con nadie.

Es normal verla hablando con total naturalidad incluso de sus operaciones estéticas, y compartiendo momentos de ejercicio, cocinando, posando o simplemente charlando. Twitch es su ventana perfecta para estar acompañada todo el rato, y quizá TikTok un escaparate donde está permitido hacer el tonto.

Hay que tener en cuenta que no lleva ni un año en algunas de las plataformas donde ahora se exhibe, por lo que sus números y seguimiento tienen doble mérito. Ajena a las críticas y fiel a su manera de hacer las cosas, es de las pocas streamers que sabes a ciencia cierta que se muestra como es. "No sé lo que estoy haciendo" es su lema, pero en el fondo todos estamos seguros de que lo sabe perfectamente.