Grefg responde a Ibai sobre Ringcraft: "De la rabia que le da, hay gente que le gusta echar mierda"

Quinto día y tercer asalto de Ringcraft, que ha pasado de un evento inspirado en el Señor de los Anillos a un adelanto de la Velada 3. A ver, no literalmente, pero tal es la fuerza de las pullas entre creadores de peso que la historia parece más un combate que una serie streamer.

Grefg, cabeza visible del proyecto, no parece pasar las noches con ansiedad como decía Karchez, sino más bien observando el vapuleo en redes y asimilando las palabras de los críticos. Uno de los más severos fue Ibai, a quien visiblemente no le sentó bien eso de ser calificado, junto a su equipo, como "llorón".

"Me doy cuenta que hay gente a la que le da tanta rabia ser eliminada que tiene que echar mierda", dice justo después de ver un clip de Ibai. "Comunica genial y por su manera de hablar parece que lleva la razón", admite el murciano sobre su colega vasco, pero subraya que "estaba metiendo cien mil cosas en el saco".

La conversación sobre el tema siguió durante un buen rato, descargando su responsabilidad en Twitch y asegurando que "no te puedes fiar de nadie". Es "una máxima" que aplica a su vida privada, añade, y los malpensados aficionados al sector han comenzado a elucubrar teorías sobre si se refiere solo a Ringcraft o si hay algo más en su mensaje.

"Defendí a Grefg con todo, y que me diga después que he sido el 'llorón número uno', pues es random, ¿no?", se quejaba Axozer. Y Grefg se refirió a sus palabras también en directo: "A las comunidades le afecta más lo que diga que al propio streamer. No llegué a escribir el mensaje de 'en los eventos de Auron no te quejas tanto', y aun así le llegó por las capturas de sus seguidores".

Al final nos tenemos que quedar con la reflexión de Xokas sobre el asunto: "Lo mejor es hablar en privado para mejorar las cosas con quien tengas un problema, porque si es público lo que haces es cagarte encima". Tiene su forma de decir las cosas, vale, pero razón en este caso no le falta.