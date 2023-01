Grenheir se sorprende al quedarse fuera de los Esland y TheGrefg le ofrece ver el recuento de votos

Los nominados finalistas para los Premios ESLAND ya están confirmados, y con ellos han llegado las primeras quejas de aquellos que se han quedado fuera y, sobre todo, de sus fans. Hay comunidades que se han esforzado especialmente en promocionar a sus favoritos, pero parece que eso no ha sido suficiente para reunir los votos necesarios con los que llegar a la etapa final en esta esperada gala de premios. Grenheir ha sido uno de los que más se ha sorprendido por no estar seleccionado (él mismo confirmaba en Twitter, medio en broma y medio en serio, que se alzaría con la victoria en su categoría), y el organizador de los premios, TheGrefg, le ha ofrecido ver el recuento de votos para que pueda comprobarlos y no queden dudas.

Parece que la competencia dentro de los streamers IRL es máxima, y todo el mundo tiene sus claros favoritos. Aunque Grenheir ha tenido un 2022 imparable y sea uno de los creadores más destacados de su categoría, hay veces en las que estos sistemas de nominación deben actuar de forma aparentemente injusta, y dejan fuera de las nominaciones a algunas grandes candidaturas. Habrá que esperar unas semanas más para comprobar quién es el creador de contenido que el público considera como el mejor streamer IRL.

Para quienes todavía desconfíen de la selección y crean que ha habido una modificación de los nominados finalistas en algunas de las categorías, será solo cuestión de tiempo que TheGrefg revele cuáles han sido las cifras de votos recibidas por cada uno. Si realmente existe la necesidad de que el público compruebe con sus propios ojos el desarrollo de las votaciones, el organizador de los ESLAND no dudará en publicar todos los datos. Pero eso solo ocurrirá una vez se hayan cerrado las votaciones, para que no tengan ninguna influencia en el flujo de votos, que continuará hasta la celebración de los premios.