Ibai confirma nueva fecha para anunciar a los artistas de La Velada del Año V

La cuenta atrás para La Velada del Año V ya ha comenzado y, con ella, la impaciencia por conocer el cartel musical del evento. Ibai Llanos, principal organizador y maestro de ceremonias del mayor espectáculo de boxeo y entretenimiento digital en habla hispana, ha vuelto a pronunciarse tras varios días de silencio. Este miércoles, durante una emisión en directo desde París, donde se encuentra siguiendo a su equipo Porcinos en el Mundial de la Kings League, ha confirmado por fin cuándo se anunciará el primer artista invitado.

Aunque inicialmente el plan era comenzar a desvelar los nombres el pasado 1 de junio, diversos problemas técnicos —relacionados con los vídeos de presentación— han obligado a posponer el anuncio. Tras barajar nuevas fechas para principios de esta semana, finalmente ha sido el propio Ibai quien ha aclarado que el próximo lunes, 9 de junio, será el día elegido para revelar al primer artista de La Velada del Año V.

Eso sí, a diferencia de ediciones anteriores, los nombres no se anunciarán todos de golpe. Ibai ha explicado que los artistas se irán revelando de forma escalonada, con varios días de diferencia entre unos y otros. Una estrategia que, sin duda, prolongará la conversación y aumentará el interés en las redes, donde los fans ya han comenzado a lanzar sus apuestas.

Aunque no ha detallado los motivos concretos del retraso, Ibai ha pedido disculpas por no haber cumplido con el calendario inicial y ha prometido que la espera merecerá la pena. No sería la primera vez que sorprende con un cartel de altura: en ediciones anteriores ha contado con nombres como Bizarrap, Quevedo, Nicki Nicole, Estopa o Rosario Flores. Incluso en la última edición dio el golpe definitivo al llevar al escenario a Will Smith.

Las actuaciones musicales entre combate y combate se han consolidado como una seña de identidad de La Velada. La expectación es máxima y, aunque el misterio persiste, el lunes comenzará a despejarse. Hasta entonces, la comunidad solo puede especular, refrescar TikTok y X, y seguir soñando con un cartel que, una vez más, podría romper todos los esquemas.