Ibai ante el fin de su contrato en Twitch: "No tengo ninguna oferta"

Ibai Llanos, uno de los streamers más influyentes de la comunidad hispanohablante, podría estar considerando un cambio de plataforma cuando su contrato con Twitch llegue a su fin. El creador de contenido vasco ha sido un pilar fundamental en el ecosistema de Twitch, donde ha ganado una inmensa popularidad y ha conseguido posicionarse entre los diez streamers con más seguidores. Ahí es nada.

En su último directo, Ibai habló abiertamente sobre su futuro y el fin de su contrato con Twitch, que expira en diciembre de este año. "No tengo ni idea de qué voy a hacer con mi vida", admitió, señalando que aún no ha decidido si continuará realizando directos durante tantas horas o si optará por dedicar más tiempo a la creación de vídeos en YouTube. Además, reconoció que, por el momento, no ha recibido ninguna oferta de otras plataformas ni ha buscado activamente nuevas oportunidades debido a que aún le quedan unos meses de contrato.

La posibilidad de transmitir en diferentes plataformas es algo que Ibai ve con buenos ojos. Actualmente, el contrato con Twitch le impide hacer directos en YouTube o Kick, aunque sí puede compartir vídeos en la primera. Sin embargo, a partir de diciembre, cuando termine su acuerdo con la plataforma morada, tendrá la libertad de explorar nuevas opciones. "Es bastante cómodo porque un día puedes en YouTube, otro día abres en Twitch. Te apetece abrir en Kick, abres en Kick, o abres en Twitter, por ejemplo", comentó.

Entre las posibles plataformas para sus futuros directos, YouTube parece ser la menos favorable entre sus seguidores debido a la mayor cantidad de publicidad en comparación con otras. No obstante, Ibai no ha descartado ninguna opción y está considerando seriamente la idea de no firmar un contrato exclusivo con ninguna plataforma para mantener la flexibilidad de transmitir donde y cuando quiera.