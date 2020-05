Ibai Llanos vive por y para sus seguidores. El creador de contenido de G2 ha demostrado en más de una ocasión que no le importa prestarse para el espectáculo. El ejemplo más reciente ha sido su cambio de look radical al teñirse el pelo de rosa.

A Ibai le gusta la interacción con su público y siempre está pendiente de las notificaciones que le llegan por si puede entrar al trapo en algún trolleo. Pero no sólo eso. Además, el caster vasco de 24 años sabe lo importante que es para el fandom que su ídolo les conteste a los mensajes y una petición recurrente son las felicitaciones de cumpleaños.

Llanos ya le puso remedio a esta alta demanda el año pasado realizando un vídeo genérico de felicitación. Con su particular humor dedica una palabras neutras que pueden servir para cualquier persona que lo reciba y, además, se marca un bailecito con la canción de 'Suavemente' de Elvis Crespo.

"Hola, si te han enviado este vídeo es porque es tu cumpleaños. Así que felicidades, me alegro de que sigas vivo y de que cumplas años. Te mando un fuerte abrazo y espero que el año que viene también te manden este vídeo porque significará que sigues vivo. Como hoy es un día de alegría y es tu cumpleaños, vamos a poner un poco de música para celebrarlo", a continuación comienza a mover los brazos como un robot.

Ante la avalancha de peticiones de felicitación que recibe a diario ha decidido hacer una nueva versión de este vídeo: "Os dejo por aquí la felicitación de cumpleaños personalizada totalmente actualizada al 2020. Que algunos me pedís que felicite a vuestros colegas y a veces no puedo o no os leo. Pasadles esta", ha comentado en un tweet.

En el vídeo se puede ver a Ibai en su set de streaming y con el pelo rosa. El caster aparece en pantalla quejándose de que lo están volviendo a llamar por teléfono. El interlocutor le pide que se ponga a jugar pero Llanos se niega porque dice que es el día de una persona muy especial: "¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Pero cómo qué jugar, ¿cómo voy a jugar hoy? ¿Pero tú no te has enterado que día es hoy? Hoy es el cumpleaños de una persona muy especial, y esa persona especial eres tú, ¡felicidades! Disfruta de tu día. Este baile va para ti".

Al igual que en el primer vídeo, baila sin mucho entusiasmo pero esta vez lo hace con la canción de 'La Rompe Corazones' de Daddy Yankee y Ozuna.

Muchos seguidores se han ilusionado al ver este vídeo y se lo han agradecido haciéndole saber que ha coincidido con sus cumpleaños de verdad.