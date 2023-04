Ibai confiesa que le dio vergüenza pedirle a Masi que fuera presentadora en La Velada del Año 3

Poco después de que Ibai anunciara los combates de La Velada del Año 3, IlloJuan dio a conocer que a Masi le propusieron pelear contra Amouranth unos días atrás, algo que ella rechazó tanto por falta de tiempo como porque no le gusta la idea de pegarse con nadie. Pero, en el momento en el que Ibai vio este vídeo, se sorprendió mucho y se mostró extrañado, ya que él asegura que "no le había ofrecido participar en la Velada". Por ello, por un momento se preguntó si alguien se había hecho pasar por "un agente de Ibai fake" para proponérselo.

Aun así, él mismo desvela que la situación era más sencilla de lo que parecía, ya que "al parecer había hablado con KOI jefa" de forma informal, porque saben que Masi no quería participar, motivo por el que él ni se había planteado comentárselo. Pese a ello, destaca que "ojalá" algún día se anime a participar en La Velada del Año, pero sabe que ella "no lo quiere hacer".

Por otro lado, aunque no se había planteado proponerle que peleara, sí que se le había pasado por la cabeza la idea de ofrecerle que presentase la rueda de prensa, algo que finalmente no hizo "por vergüenza". Esto se debe a que, según ha expresado Ibai, en más de una ocasión le ha propuesto participar en proyectos, pero, a causa de que está muy ocupada, ha tenido que rechazarlos. Por este motivo, después de esto ha asegurado que le daba vergüenza proponerle algo, porque no hacía tanto que le había informado de que no tenía tiempo.

Finalmente, aunque Masi no haya llegado a presentar la rueda de prensa, por ahora parece que va a continuar presentando junto a Ibai la nueva edición de Disaster Chefs. Y, además, es importante recordar que todavía se desconoce quiénes serán los presentadores de La Velada del Año 3. Por tanto, habrá que ver si deciden repetir con Cristinini y Jen Herranz, o si Ibai opta por proponérselo a Masi o a alguna otra persona.