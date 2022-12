Ibai se monta un gimnasio en casa para lograr su cambio físico: "No estoy buscando ningún récord"

Aunque hemos oído que es cosa hecha que Ibai se queda en Twitch, cada vídeo que sube especialmente para esa plataforma se convierte en un acontecimiento. Lo último en publicar allí se ha convertido en tendencia automáticamente, y todo para confirmar algo que lleva anunciando casi dos meses.

"Chicos, me he montado un gimnasio en la segunda planta de casa", explica nada más empezar en una mezcla de orgullo y reparo. Tanto él como KOI Jefa están siendo extraordinariamente cuidadosos para no enseñar nada que revele su dirección, puesto que ya recibieron acoso en la G2 House y la mansión de Ibailand.

"No hace falta esta monstruosidad para entrenar", señala, acompañado de su fiel entrenador Valentín. Es además el performance coach de KOI, y comprende perfectamente que el vasco no pueda ejercitarse en público. "Creo que Ibai si se apuntase a un gimnasio no podría entrenar, porque no le dejarían", apunta, mientras que su pupilo confiesa "me daría vergüenza también".

Los objetivos de ambos están claros: "no estoy buscando ningún récord de perder 50 kilos más rápido, solo estoy cogiendo rutinas saludables". Valen coincide, y asegura que "esto no es un plan de tres meses, sino un cambio de hábitos con el objetivo de vivir mejor". Más o menos lo que dijeron dos streamers ilustres en el mismo proceso: Felipez y Alexelcapo.

Valentín lleva más de un año convenciendo a Ibai para que mejore su alimentación y sus ganas de hacer ejercicio, y el hecho de que este último intento tenga un patrocinador (una marca de leche) nos hace pensar que a la tercera (o la cuarta) va la vencida.

Sus perfiles en Instagram y TikTok están llenos de mensajes motivadores y al parecer hay gente que se ha animado para seguir sus entrenamientos y consejos, que comparte sin ningún problema de manera pública. Si la culminación de todo es ver a Ibai soltando mamporros en La Velada 3, cualquier esfuerzo habrá merecido la pena.