Ibai sobre su rechazo a ir a Qatar: "Me da ansiedad cuando estas cosas se hacen demasiado virales"

Ibai Llanos es único por muchas cosas, pero sobre todo por la facilidad que tiene para contar las cosas sin filtros. Recién llegado de San Francisco, donde fue a retransmitir en directo las finales de los Worlds de League of Legends, abrió directo "para coger bien el horario después del jetlag" y dijo lo que muchos interpretaron como una soberana metedura de pata.

"Me ofrecieron ir en el avión con la Selección Española de Fútbol a Qatar, a grabar contenido, y lo rechacé", explicaba, y ya de por sí parecía una locura para un futbolero de su calibre. No fueron esas palabras las que le viralizaron, sino estas: "No me sale de los cojones".

Fuera de contexto, sin saber que "llevaba 24 horas sin dormir" y sin conocer su florido lenguaje en ocasiones, suena a sobrada máxima, y así se hizo constar a nivel internacional. "Creo que me han citado hasta en la televisión colombiana", dice entre apurado y sorprendido sobre la inmensa polémica que han provocado esas palabras, sobre las que quiere puntualizar cómo se las toma y cómo le afectan.

"¿Sabéis esos tuits que tienen 1700 citados? Pues ni miré, me daba ansiedad el tema y no quería saber de qué iba la cosa", asegura. Es más: el asunto llegó a provocarle "ansiedad", porque "esas cosas pueden llegar a tu abuela" cuando el tren de los retuits, tiktoks, noticias y citas se va de madre.

Para el vasco, el asunto se ha ido de madre y le recuerda (una vez más) que unas palabras mal dichas pueden tener consecuencias, como mínimo las del cotilleo. "Yo no tengo community manager, asesor de imagen ni nadie ha escrito un tuit por mí jamás, que la gente se piensa que digo las cosas con un sentido interesado y no es así", resume, e insiste que el agotamiento de una agenda llena le llevó a expresar esa oportunidad de una forma fácilmente malinterpretable.

"Cuando te insultan o no están de acuerdo con tu opinión, y se viraliza demasiado, es incómodo para mí. Es verdad que lo que dije lo podía haber explicado de otra manera y fue con una cuajada encima impresionante, pero si no estás de acuerdo conmigo en cosas como estas [básicamente, que lleva mucha tralla y necesita descansar] pues me da igual".