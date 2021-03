Ibai sobre su desliz en 'lo de Évole': "Me ha tuiteado Arzak para que vaya a ponerme hasta el culo"

La conversación de Ibai Llanos con Jordi Évole está dando para mucho, incluso días después de su emisión. Atresmedia le cedió los derechos como un regalo para que pudiera comentarlo en su stream, algo a lo que dedicó tres horas de su vida ayer y que se convirtió en la retransmisión más vista en Twitch España.

Millón y medio de personas se pasaron a ver un trocito de su entrevista en esa plataforma, donde iba pausando cada pregunta para añadir información que no le dio tiempo a explicar con detalle en 'Lo de Évole'. Lo primero, recordar que si está donde está es "por narrar bien videojuegos", algo que viendo su trayectoria parece cosa de otra vida.

No hubo contenido nuevo de la entrevista (que puedes ver gratis y sin cortes en ATRESplayer), pero sí algunos detalles sobre qué ha pasado después de la entrevista. Ibai contaba que en lo que gasta dinero es "en cenar bien", una de sus pasiones.

Sin embargo "no le dejaron entrar" en un restaurante muy top de Barcelona, añadiendo que era de Juan Mari Arzak, pero no fue exactamente así.

"La que he liado chavales", contaba avergonzado. "Me ha tuiteado Arzak para decirme que estoy totalmente invitado y que vaya a su restaurante a ponerme hasta el culo de comida", dice literalmente, y explica que se confundió al decir quién era el dueño del local donde no le dejaron entrar.

En realidad fue en 'Lasarte', establecimiento propiedad de Martín Berasategui, y que "estaban en todo su derecho de echarme".

"A Lasarte: si me estáis escuchando que sepáis que dentro de poco iré, dejadme entrar porque llevaré pantalón largo", dice entre risas. Y para Arzak, otro mensaje: "perdona, que me he liado, es como hablar de Cristiano y de Messi".

El caso es que, gracias a su entrevista en 'Lo de Évole', el mejor streamer de 2020 ha conseguido una invitación personalizada en uno de los mejores restaurantes de España, y probablemente un trato especial cuando vuelva al 'Lasarte'. Ibai avisa: "Hacedme hueco, voy con todo".