Ibai revela cuánto dinero ganaba cuando trabajaba como caster: "Mi primer sueldo fueron 100 euros"

Aunque durante muchos años se ha criticado a los creadores de contenido porque, según algunas personas, nunca han tenido un trabajo de verdad, la realidad es que muchos de ellos se han dedicado a distintas profesiones antes de llegar a vivir de las redes sociales. Y, posiblemente, uno de los casos más conocidos es el de Ibai, quien antes de pegar el boom en su canal de Twitch estuvo mucho tiempo trabajando como caster de League Of Legends, una época que ha querido recordar en su stream.

En estos momentos, no ha dudado en hablar sobre esta época y compartir que, pese a que había días en los que trabajaba desde las tres de la tarde hasta las doce de la noche, era un trabajo que disfrutaba hacer. Pero, aun así, la realidad es que cuando comenzó no ganaba mucho dinero, algo que él no ha dudado confesar y destacar que su "primer sueldo fueron 100 euros", una cifra que empezó a subir gracias a que empezó a tener éxito entre el público. Porque, gracias a que las redes siempre pedían que pusieran a Ibai como caster, terminó mudándose a Barcelona y empezó a cobrar 1.040 euros, un sueldo que poco a poco fue subiendo hasta que terminó ganando 2.400 euros. Además, debido al éxito que tuvo tanto en las redes como en este trabajo, terminó recibiendo llamadas de la televisión y la radio para hacerle nuevas ofertas, algo que le ayudó a mejorar sus condiciones.

Pero, aun así, confiesa que también pasó por momentos económicos complicados, ya que cuando cobraba poco estuvo viviendo casi al día. Esto era algo que se le hacía muy extraño en aquella época, porque, aunque ya había bastantes personas que le reconocían por la calle y siempre le decían que era el mejor, cuando terminaba el mes apenas le quedaban 50 euros en la cuenta. Por este motivo,

ha remarcado lo "jodido" que es vivir al día, algo que se imagina que algunas de las personas que ven sus directos deben saber, ya que es posible que algunos estén pasando por un momento similar al que él se encontraba. Sin duda, la vida de Ibai ha cambiado mucho desde su época de caster y, precisamente por ello, muchos se sorprenden de que él apenas haya cambiado como persona, algo que muchos siguen aplaudiéndole.