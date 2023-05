Las controvertidas entradas Súper VIP de la Velada del Año 3: ¿cuánto costarán?

Ibai sigue sorprendiendo con cada noticia que comparte sobre la Velada del Año 3. Pese a que las entradas que salieron a la venta lograron agotarse en una hora, aquellos que se quedaron con las ganas de poder ir tendrán una segunda oportunidad para disfrutar de este evento. Esto se debe a que, tal y como ha anunciado Ibai, este jueves saldrán 3.800 entradas más a la venta, las cuales iban a pertenecer al Atlético de Madrid pero que finalmente, como no las han usado, las venderán junto a las demás.

Pero, aun así, esto no es lo que más ha sorprendido a la comunidad, sino que lo que más ha impactado es el anuncio de las entradas "Súper VIP", las cuales no solo incluyen los mejores asientos del recinto, sino que también ofrecerán varias actividades más. Entre estas, destaca la posibilidad de disfrutar de un Meet&Greet con Gerard Piqué, Ibai y los boxeadores de la Velada del Año 3 y de una conferencia privada para estas personas, la cualno se emitirá en ningún sitio y será exclusiva para ellos.

Según ha revelado, tan solo saldrán a la venta 100 entradas con estas características, las cuales también incluirán comida y bebida, y puede que el transporte al evento. Aun así, por ahora se desconoce el precio final de las Súper VIP, ya que Ibai ha utilizado el precio de 500 euros como ejemplo, pero ha señalado que no sabe "cuánto va a valer" realmente.

Por otro lado, ha querido aclarar que aquellas personas que se habían comprado la VIP normal, pero quieren tener la Súper VIP, podrán conseguirla pagando la diferencia de precio. Por tanto, en el caso de que alguien hiciera esto, su entrada VIP pasaría a quedar disponible y saldría a la venta.

Finalmente, Ibai también ha querido dar otra sorpresa a sus suscriptores de Twitch, a quienes ha revelado que van a sortear "una entrada VIP doble para los subs tanto en el mes de mayo como en el de junio". Por tanto, pese a que hay muchas personas que se han quedado sin entradas, parece que estas podrán tener varias oportunidades más de conseguir una a partir de este jueves, algo que posiblemente no sea sencillo.