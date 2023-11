Iker Casillas explota contra la Kings League y dice que abandonará la liga antes de que termine su contrato

Las decisiones arbitrales siguen causando muchas polémicas dentro de la Kings League porque, tal y como ha podido verse a lo largo de todos estos meses, hay ocasiones en las que los presidentes no están de acuerdo con las decisiones que estos han tomado. Y, en esta ocasión, Iker Casillas ha sido quien se ha visto afectado por una de estas problemáticas, ya que considera que estos no hicieron un buen trabajo durante el partido de 1K Fútbol Club contra xBuyer Team, motivo por el que escribió un comunicado pidiendo la repetición del partido.

Pero, pese a lo crítico y serio que ha sido el escrito que ha compartido este equipo, la Kings League al final ha decidido que no se puede repetir un partido por una mala decisión arbitral. Y, como era de esperar, esto no le ha hecho ninguna gracia a Iker Casillas, quien no se ha quedado callado frente a esta situación. Por este motivo, pese a que todavía le queda un año de contrato con la Kings League, confiesa que no está seguro de si seguirá formando parte del proyecto durante tanto tiempo, ya que siente que "lo que quieren" es que se vaya antes.

Aunque la respuesta de la Kings League ha sido negativa, hay presidentes que han empatizado con la situación de Iker Casillas, como es el caso de Ibai, quien considera que lo que le ha pasado a su equipo ha sido "un robo grande". Porque, tal y como ha explicado durante uno de sus streams, él está de acuerdo con la queja de 1K Fútbol Club, porque cree que Iker "tiene razón" y que el error del árbitro es para volverse loco.

Esta no es la primera vez que un presidente estalla contra la liga por culpa de una mala decisión arbitral, pero, aun así, parece que la de Casillas sí que ha sido la reacción más seria hasta el momento. Por tanto, habrá que ver si al final decide ignorar este error y seguir adelante con su equipo o si, tal y como ha dicho, terminará abandonando el proyecto antes de que termine su contrato.