IlloJuan revela que el año que viene volverá a YouTube: "Para mí Twitch sigue siendo un hobby"

Muchos de los streamers llegaron a Twitch después de haber creado una comunidad en YouTube; por ello, es normal que en algún momento sientan nostalgia por aquella época. Pero, por lo que parece, en el caso de IlloJuan esto no es solo un sentimiento temporal, sino que está planteándose la idea de volver a dedicar más tiempo a crear contenido editado para YouTube y reducir los directos que hace en Twitch.

Según ha revelado, cree que este será su último año estando "al pie del cañón" en la plataforma morada, algo que ha aclarado que no significa que vaya a dejar los streams, sino que no los hará "de tantas horas". Esto es algo que llevaba un tiempo hablando con Masi y que ahora ha querido compartir por primera vez con su comunidad, porque le apetece "tener tiempo para volver a hacer cosas en YouTube".

Además, IlloJuan ha querido recordar que, para él, al principio, Twitch era su "momento de relax" después de editar, ya que abría directo como un hobby y no porque fuera parte de su trabajo, algo que ha cambiado ya que actualmente dedica todo su tiempo a los streams. Aun así, aunque ahora no está editando, ha aclarado que él sigue considerando Twitch como un hobby y no como una obligación que deba cumplir frente a nadie, algo que espera que su comunidad pueda entender, ya que es lo que le permite continuar.

Finalmente, IlloJuan ha compartido que sabe que hacer esto no es lo mejor, motivo por el que se siente muy agradecido al ver que, aunque haya estado unos días ausente, siempre tiene a toda su comunidad viéndole cada vez que abre directo. Por tanto, cree que el año que viene se lo tomará "con otra filosofía", porque cada vez le está apeteciendo más volver a dedicarle tiempo a YouTube. De esta forma, volverá a buscar el equilibrio que tenía antes de centrarse en Twitch, y volverá a crear contenido en ambas plataformas; algo en lo que, sin duda, toda su comunidad le apoyará al 100%.