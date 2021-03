La impactante mandíbula de un modelo que revoluciona TikTok

Después de hoy ya podemos decir que lo hemos visto todo en TikTok. Es mérito de Luca Marchesi, un modelo italiano de esos que son tan guapos que duele mirarlos. Te lo creas o no, para él no era suficiente esa cara de 'empotrador' en anuncio de colonia, y se puso manos a la obra para modificarla.

Luca asegura que algunas agencias le comentaron que tenía una cara "demasiado redondeada", algo difícil de imaginar viendo las apolíneas fotos que sube a Instagram. El guaperas en cuestión decidió poner solución al tema, y donde unos hubieran acudido a un cirujano, él optó por el camino difícil.

En vez de retocarse con un bisturí, descubrió un artilugio que servía para sacar musculatura adicional en los laterales de su rostro, aunque me da a mí que se ha pasado. A Luca no le cuesta eso de hacer ejercicio (no hay más que sus fotos en el gimnasio), pero en cuestión de cómo le ha quedado la cara, más bien parece que le acaban de quitar las muelas del juicio...

"¿Creéis que esto es mucho?", pregunta en uno de sus vídeos con más likes al millón de seguidores que -suponemos- observan atónitos el espectáculo. Da miedo pensar en el destrozo que podría causar con un mordisco...

Lo malo es que con cómo está el tema de los deepfake y demás, cualquiera se fía de que lo que estemos viendo en esos clips sea real. En cualquier caso, y viendo fotos de Luca de jovencito, tiene pinta de que ya tenía buena genética para lucir ese perfil tan de modelo. Porque, ¿cómo se entrenan los huesos?

Si un día que vayas al gimnasio te encuentras con alguien haciendo cosas raras con la boca no llames al monitor. Es posible que quiera tener ese perfil de modelo que, al parecer, solo se consigue con un artilugio demencial. ¿Te imaginas que lo incluyen a partir de ahora en los planes de entrenamiento?

Toda esta locura nos ha recordado al anuncio que grabó Cristiano Ronaldo en Japón con un "reductor de papada", un artilugio tan ridículo en su planteamiento que ni el astro portugués se atreve a ponérselo durante el spot.

No sabemos si de verdad funcionaba, como tampoco estamos seguros de que lo de Luca sea fruto del ejercicio mandibular, pero oye, ¿y las risas que nos echamos viéndoles?