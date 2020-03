Entre tanta cancelación y malas noticias, se agradece que los chicos de Ateez no dejen con las ganas a los miles de fans que esperan llenar el palacio de Vistalegre el próximo viernes. Será entonces cuando aterrice en España el aclamado grupo surcoreano.

El concierto se mantuvo en vilo después de que SEVENTEEN cancelara su presencia en la capital tras los primeros brotes de coronavirus, la nueva enfermedad que está causando efectos devastadores sobre todo en el ánimo y la suspensión de eventos multitudinarios. El grupo tenía que haber actuado en Madrid el pasado día 3, pero todo se quedó en un sueño.

Ateez sin embargo no llega a su cita europea al cien por cien de sus capacidades: Jongho tendrá que actuar subido a una silla de ruedas. Una lesión durante uno de los ensayos ha provocado que el artista tenga que ser desplazado a través de este medio, y como miembro importantísimo del grupo, ha preferido seguir con sus compañeros en la gira aunque tenga que ser sentado durante los espectáculos.

Un gesto que seguro los asistentes a la fiesta saben recompensar con su cariño. A los fans de este grupo se les conoce como ATINY, y muchos se convirtieron en seguidores gracias a las originales coreografías de la banda.

La noticia de que Jongho estaba lesionado no es nueva, ya que la agencia KQ Management anunció en redes sociales sobre ella, avisando que tardaría tres o cuatro meses en recuperarse. El impedimento sin embargo no detendrá a la hora de unirse a sus compañeros, y ya han planeado escenarios donde él pueda aparecer sentado. Después de Madrid, las siguientes paradas serán París, Londres, Amsterdam, Berlín, Varsovia y Moscú, si no hay ninguna cancelación.

Lo que sí es nuevo es la imagen de él siendo transportado en silla de ruedas, que varios usuarios capturaron en el aeropuerto internacional de Incheon. El mismo día que Ateez embarcaba con destino Madrid coincidían en los mostradores con Everglow, grupo de idols que huía discretamente de los paparazzis.