Así vivieron las influencers el Arenal Sound: Lola Lolita, Dulceida, Marta Diaz…

Pocos eventos logran reunir a tantos influencers como los festivales de música, y más cuando estos se ocupan de traer a los artistas de los géneros más populares en redes sociales, como el trap o el reggaeton. El Arenal Sound siempre se ha caracterizado por incluir en su cartel a artistas de este tipo, pero este año su apuesta por ellos ha sido más fuerte que nunca. Como filón promocional, también ha invitado a algunos de los influencers más relevantes del país a su zona VIP, y la organización del festival no se ha cortado en hacer alarde de ello en sus redes, para disgusto de muchos de sus asistentes.

Por lo visto, hay quien se sintió algo defraudado con la organización del festival y no dudó en expresar en redes sus quejas al respecto. Si a ello se le suma la especial atención que recibieron todos estos influencers, la polémica está más que servida. Pero no parece que estos enfrentamientos entre organización y asistentes ensombreciese la experiencia que vivieron todos estos creadores de contenido, que demostraron sus capacidades para el estilismo con los looks que escogieron durante los días en los que se desarrolló el Arenal Sound.

Siendo testigos de las potentes actuaciones de artistas como Bad Gyal, Morad u Omar Montes, no cabe duda de que estos influencers debieron pasárselo como nunca, escuchando en directo las canciones con las que tantísimos contenidos han creado durante los últimos años. Este año el Arenal Sound ha vuelto por todo lo alto con más de 60.000 visitantes durante cada uno de los días de desarrollo del festival, y con una recaudación superior a los 40 millones de euros. ¡Está claro que lo de contar con los influencers para la promo les está resultando rentable!