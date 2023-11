Instagram le cierra la cuenta a AuronPlay por bromear en su canal de difusión: "Es muy delicado y hay mucho troll"

Hace apenas unos días que AuronPlay criticó a Instagram por haberle puesto tres strikes por enviar mensajes como "bobo el que lo lea" en su canal de difusión, algo que pone en riesgo su cuenta. Por este motivo, se puso en contacto con uno de los trabajadores de Instagram, quien le dijo que intentaría revisar su caso para ver si podía quitárselos, algo que parece que no llegó a conseguir, ya que han terminado cerrándole su perfil después de recibir un cuarto strike.

Esto es algo que no le ha hecho ninguna gracia a AuronPlay, no solo por el hecho de que se la hayan cerrado por haber hecho bromas muy absurdas, sino porque en Instagram conservaba muchos vídeos y fotos de Don Gato que no tiene en su móvil. Por ello, como es comprensible, le preocupa llegar a perder estos recuerdos, motivo por el que ha bromeado al decir que si no se la devuelven le iba a prender "fuego a las putas oficinas de Instagram".

Por suerte, parece que su agonía no ha tenido que alargarse durante mucho más tiempo, ya que ha conseguido recuperar su perfil de Instagram tan solo un día después de que se lo cerraban, algo que ha sido mucho más rápido de lo esperado. Porque, aunque él mismo se mostró muy confiado al decir que estaba seguro de que la iba a recuperar, AuronPlay dudaba que fueran a devolvérsela al día siguiente.

Aun así, como era de imaginar, aunque haya recuperado su cuenta, Auron ha confesado que borrará todos los mensajes y no lo volverá a utilizar, ya que considera que esta red social es muy "cristal" y por cualquier broma pueden volver a cerrarle su cuenta. Por tanto, ha optado por abandonar este canal y limitarse a escribir por el de WhatsApp, el cual, por ahora, no le ha dado ningún problema.