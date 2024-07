IShowSpeed es agredido en Noruega: "Ha sido el día más aterrador de mi vida"

El popular streamer IShowSpeed vivió, hace unos días, momentos de verdadero terror durante su visita a Noruega, donde fue objeto de un violento ataque por parte de una multitud. El incidente ocurrió mientras Speed se encontraba en una tienda, la cual fue vandalizada por los agresores, quienes posteriormente se abalanzaron sobre él.

Según relató el propio streamer, los agresores no solo rompieron el cristal del establecimiento, sino que también saltaron sobre su coche y sobre él mismo. Visiblemente angustiado, Speed describió cómo fue levantado en volandas, sujetado por el pelo y completamente desprotegido por sus guardaespaldas, quienes no pudieron evitar el asalto.

"No voy a volver a este país", declaró Speed con firmeza y visiblemente afectado tras el incidente. "Te lo juro por Dios, nunca más voy a volver a este maldito país". Esta decisión radical se suma a su gira por Europa durante el descanso de la Eurocopa, donde previamente había visitado Polonia y Suecia sin incidentes de este tipo.

La situación empeoró cuando la policía noruega, en lugar de brindarle protección, le pidió cerrar su stream como condición para intervenir, lo cual no hizo más que exacerbar la agresión por parte de los atacantes. Posteriormente, ya a salvo en su vehículo, el streamer reflexionó sobre la gravedad de lo ocurrido: "No he sentido respeto en ningún momento. En todos los países ha habido mucha gente, ha habido gritos. Pero esto ha sido simplemente inhumano".

"Ha sido el día más aterrador de mi vida, te lo juro. Ni siquiera podía respirar", explicó el streamer, revelando la intensidad del trauma vivido. Este lamentable suceso ha generado una ola de solidaridad por parte de sus seguidores y la comunidad de streaming, quienes han condenado enérgicamente la violencia y la falta de respeto hacia Speed durante su visita a Noruega.