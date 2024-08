IShowSpeed vuelve a desafiar al peligro al saltar sobre dos superdeportivos en directo

Este fin de semana, el streamer conocido como IShowSpeed ha vuelto a acaparar la atención de todo internet tras realizar un asombroso salto sobre varios superdeportivos durante una transmisión en vivo desde Miami, Florida. El joven, de 19 años, ya había causado sensación el mes pasado con un vídeo viral en el que saltaba sobre su Lamborghini personalizado de Cristiano Ronaldo, conducido por su padre a gran velocidad. El clip, que mostraba el salto desde múltiples ángulos, generó especulaciones entre los fans, algunos de los cuales dudaban de su autenticidad.

Decidido a acallar a los escépticos, IShowSpeed decidió repetir la peligrosa hazaña en directo. "Hoy saltaremos sobre dos coches en vivo", anunció a su audiencia antes de presentar las opciones: un McLaren plateado, un Lamborghini EVO amarillo, un Ferrari F8 Spider blanco y su propio Lamborghini de Cristiano Ronaldo.

Durante la transmisión, el también streamer Adin Ross hizo acto de presencia, llamando a la policía para que cerraran la carretera y tratando de disuadir a IShowSpeed en varias ocasiones, sin éxito. Tras varios saltos de prueba, en los que los coches pasaban a su lado, IShowSpeed se preparó para el intento final. "Chicos, no intentéis esto en casa. Soy un profesional, he entrenado para esto y lo hago a menudo. Así que todos tranquilos", advirtió momentos antes de lanzarse. El streamer logró saltar con éxito primero sobre su Lamborghini Ronaldo y luego sobre el McLaren plateado, sin incidentes. "Déjenme decirles algo rápido. Nunca me duden, hermanos. No hago tonterías aquí", declaró al final de la transmisión.

A pesar de todo, han sido muchos los usuarios que han criticado la actitud de Speed, asegurando que puede dar mal ejemplo, sobre todo, a sus espectadores más jóvenes. Como él mismo dijo en su directo IRL, no intentéis esto en casa.