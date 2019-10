Flooxer Now

A penas hace un día, el cantante, compositor y músico colombiano, J Balvin, publicaba un vídeo en su cuenta de Instagram acompañado de su abuela en el que comentaba que no sabía cuál de los dos estaba más tullido. Ambos caminaban despacio y cojeando agarrados del brazo. El artista de 34 años ha comunicado a través de sus Instagram Stories que padece un dolor lumbar y ha mostrado cómo toda su familia se encuentra cuidándole para que se recupere.

El cantante se encuentra en plena gira por Estados Unidos, sin embargo, se ha tomado un momento de relax para pensar en su salud no sólo física sino también mental. Balvin ha querido darle los buenos días a sus seguidores con una de sus revelaciones más sinceras: "Los psiquiatras no son pa locos, más locos no salir de esto". En el vídeo te contamos qué es lo que hace el cantante para intentar contrarrestar este trastorno".

J Balvin es el responsable de muchos de los éxitos que suenan cada verano en las discotecas. Su trabajo más reciente ha sido un disco en colaboración con Bad Bunny. Además, ha colaborado con artistas de la talla de Beyoncé, Ariana Grande o Rosalía, con la que comparte premios por su tema 'con altura' a Mejor vídeo latino y mejor coreografía en los MTV Music Awards.

El cantante de temas como 'I like it' ha conseguido posicionarse no sólo en el mercado musical hispanohablante sino que se ha hecho con un importante hueco en el anglosajón llegando a ser número uno en varias listas musicales como la Billboard.

