Rosalía lo ha vuelto a hacer. Parece que la cantante cada vez que respira da de qué hablar y es un hecho que se repite una y otra y otra vez. Esta vez es su éxito el que ha hecho estallar las redes sociales al convertirse en la primera cantante española en ganar los prestigiosos MTV Video Music Awards y lo aplaudimos con todas nuestras ganas llenándonos de orgullo y satisfacción. A raíz de que la cantante ganara, los fans y seguidores de la barcelonesa comenzaron a felicitarla de una forma concreta que ha generado serias dudas ortográficas. Hasta tal punto ha llegado el asunto que la RAE ha intervenido para aclarar las cosas. En el vídeo te explicamos de qué va la vaina.

Su actuación en los premios fue también legendaria y aclamada por el público. Los temas que eligió para cantar fueron 'A ningún hombre', 'Yo x Ti, Tu x Mi', su último single que interpretó por sorpresa junto al cantante Ozuna, y 'Aute Cuture'. La barcelonesa fue capaz de llevar la puerta de la feria de abril a Nueva Jersey y enamorar a todos los espectadores. Sin embargo, hay un detalle de la representación que ha desvelado Javier Pageo que ha causado un gran revuelo. Un fallo de Rosalía en su actuación del que no nos dimos cuenta.

No obstante, todo lo que se dice de la cantante no siempre es bueno. Sus fans han criticado a Rosalia por apropiación cultural durante los premios. Esto se debe a que obtuvo dos premios dentro de la categoría Latina, concretamente: Mejor Coreografía y el Mejor Vídeo Latino. Los seguidores han saltado al grito de que ella no es latina. Sin embargo, ¿es correcto admitir a Rosalía en la categoría?

En el vídeo te contamos otro detalle que ha dado de qué hablar a raíz de su merecidísimo reconocimiento en los premios.

