Twitter está que arde, Rosalía ha sido de las estrellas que participaron en los premios VMAs 2019 que más ha resaltado, pero esta vez no se hace referencia a su espectacular puesta en escena, a su puerta de la feria de Sevilla, a su voz o a su pequeño fallo en la actuación. Ahora la referencia es a su último premio en la clasificación de 'latino' con el debate de si Rosalía es o no latina para ganar un premio con tal categoría. No te pierdas las críticas hacia la artista en el vídeo.

La diva Rosalía ya es totalmente internacional, por si no era muestra suficiente de ello sus diversas colaboraciones, conseguir ser la primera española con un triple número 1, ganar dos Grammys, ir a festivales como el Coachella o aparecer en el famoso calendario Pirelli y en portadas como la de The New York Times. Ahora Rosalía ha vuelto a hacer historia y se reafirma en su posición de internacional siendo la primera española en ganar uno de los premios VMAs, y encima no ganó uno, sino dos. El problema es que ha sido en la clasificación de 'latino' y esto ha desatado una ola de críticas hacia la catalana.

Lo cierto es, que si buscamos el significado de la palabra 'latino' en la RAE, aunque coloquialmente se conozca como latinos a las personas de américa latina, esto es lo que aparece: Dicho de una persona la palabra latino implica ser: "De alguno de los pueblos que hablan lenguas derivadas del latín", por lo que un italiano también entra dentro de la categoría 'latino'.

De hecho, la oleada de críticas sin sentido que ahora se han levantado, llegan tarde. Rosalía ya había ganado dos Grammy en la categoría 'Latinos' y también lo hizo la italiana Laura Paussini en 2018 con su tema 'Hazte Sentir'.

Sin embargo, esta no es la primera vez que a la conocida artista la acusan de apropiación cultural, y es que aunque no esté tan claro o definido como en este caso por la RAE, cuando Rosalía comenzó a alzar su vuelo en su trayectoria musical con el tema 'Malamente' fue criticada por apropiación de la cultura andaluza, al vivir al lado de Barcelona. Incluso, las acusaciones fueron más allá, desde la cultura calé por atreverse con el flamenco siendo 'paya'.

Además, con una de sus últimas canciones, aquel día en el que Rosalía nos sorprendió no con una, sino dos canciones sorpresa, también recibió críticas. El tema que sacó en catalán fue objeto de diversos comentarios en Twitter respecto a dos palabras 'cumpleany' y 'botelles', las cuales no existen en catalán. Lo correcto era 'aniversari' (cumpleaños) y 'ampolles' (botellas). En defensa de la artista se argumentó que no era la primera que un artista se inventaba una palabra en catalán en una canción y que esta intentaba transmitir la cultura catalana.

Como dice el dicho "ande yo caliente, ríase la gente" y es que mientras Rosalía sigue triunfando y llega a lo más alto de la fama superándose cada día a sí misma, las criticas por cada paso que da son constantes. Es amada y odiada a partes iguales, pero ahí sigue ella, haciendo poco a poco historia en la música española. Y esto es un hecho, nos guste más o menos.