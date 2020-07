Jonan Wiergo es de espíritu aventurero. Ya lo demostró como participante del programa de Pekín Express presentado por Cristina Pedroche.

De su paso por el programa se ha quedado con el amor por la naturaleza y su carácter inquieto, lo que le ha llevado a reinventarse continuamente. Porque Wiergo no es el típico influencer que solo se hace fotos espectaculares (que también y a la vista están las últimas que ha subido con su 'hermana' Paula Gonu) sino que está creando continuamente proyectos que le apasionan y en los que se implica al 100%

El año pasado preparó un campamento de surf para sus seguidores, ha sacado una línea de joyas y prepara recetas veganas y naturales junto a su chico en Guakame.

Como por ejemplo la reforma de su piso en el centro de Valencia. Wiergo quería experimentar con su pasión por las reformas y el diseño de interiores y lo ha hecho a modo de proyecto personal convirtiendo un pequeño apartamento en un loft con mucha luz y perfecto para una buena sesión de fotos para Instagram.

Como el valenciano pasa muy poquito tiempo en su tierra natal ha decidido ponerlo en alquiler para que cualquiera que quiera pasar unos días en Valencia pueda hacerlo quedándose en su casa. Sin duda una muy buen opción para realizar una escapada este verano y evitar el posible contagio de la Covid-19. Antes de ponerlo en alquiler residía en él su hermana mayor. La estancia mínima es de 2 noches y el precio por noche ronda los 35€.

Además, si eres un 'Wachi', es decir, uno de sus fieles seguidores, y le escribes por Instagram diciendo qué días vas a alojarte en su morada, el influencer te baja el precio inicial.

Villa Juanita Studio, como él la ha bautizado, consiste en un loft abuhardillado de 44 metros cuadrados. A pesar de ser tan pequeño, el influencer ha conseguido sacarle el máximo partido posible aprovechando la luminosidad y jugando con las estancias abiertas.

Uno de sus mayores atractivos es la amplia cocina, con una encimera que parece kilométrica y que no nos sorprende nada sabiendo lo que le gusta cocinar a Wiergo.

El otro atractivo es el cuarto de baño totalmente acristalado con una bañera sobre una superficie de gravilla blanca y una ducha que sale desde el techo. Todo como un diseño muy minimalista y naturalista.

Para aquellos a los que no les convenza mucho eso de no tener intimidad, Jonan tiene la respuesta: "Cagar, mear y ducharse es algo totalmente natural y cosas de las cuales no me da vergüenza hacer delante de mis amigos ni a mis amigos delante de mi. Cuando pensé en el diseño sabía que lo que destacaría en mi casa de las demás sería el espacio abierto. Odio las paredes que dejan espacios sin luz natural".