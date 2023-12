Jordi Wild, sobre la eliminación del premio a Talk Show del Año: "Me parece un mal camino obviar categorías tan importantes"

Aunque la mayoría de los creadores de contenido que han hablado sobre los ESLAND lo han hecho para comentar las polémicas que ya han surgido en esta tercera edición, Jordi Wild ha preferido reflexionar sobre todos los cambios que TheGrefg ha presentado este año. Porque, aunque no está de acuerdo en todo, sí que ha alabado la nueva distribución de las categorías y el peso de los votos, ya que le parece "mucho más profesional" que la de otros años.

Aun así, se ha puesto mucho más crítico a la hora de hablar sobre las categorías eliminadas, ya que no entiende por qué ha decidido quitar el apartado en el que se premia al Talk Show del Año, el cual ganó en las anteriores ediciones con The Wild Project. Pese a que entiende que son sus premios y que, por tanto, puede hacer lo que considere que es mejor, cree que centrarse únicamente en los streamings es un error, y que este no es el mejor camino a tomar.

Por ello, Jordi Wild ha remarcado que, en su opinión, también debería hacerle un hueco a los creadores de contenido de YouTube, ya que la comunidad hispanohablante también crea vídeos increíbles y dignos de valorar. Pero, aun así, entiende que haya optado por eliminar estas categorías si lo que quería era centrar los ESLAND en los contenidos en directo.

Por otro lado, también ha aprovechado este momento para valorar quién será, en su opinión, el ganador de la categoría Streamer del Año, la cual considera que "va a ganar de calle IlloJuan". Porque, aunque considera que Ibai tiene muchas posibilidades de llevarse el premio, este año ve más ganador a IlloJuan, ya que considera que hace un gran trabajo como creador contenido. Aun así, nunca se sabe cómo pueden sorprender los ESLAND este año, por lo que habrá que esperar hasta ver quiénes serán los nominados en cada una de estas categorías.