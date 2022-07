Jordi Wild: "Estamos creando una sociedad débil, incapaz de enfrentarse a problemas reales"

Jordi Wild está que se sale en YouTube, con varios meses en tendencias gracias a su visión del mundo en The Wild Project, y adelantando por la derecha a figuras históricas de la plataforma. Nacido como Jorge Carrillo de Albornoz Torres en Manresa (Barcelona), es a los casi 38 años el creador de contenido más maduro en el panorama streamer.

De hecho está licenciado en Psicología y desde hace un par de años está potenciando la parte adulta de sus contenidos, mirando a los errores propios y ajenos con una perspectiva que solo da la edad. Ojo, que se sigue echando sus piques a Resident Evil o meándose con los memes que protagoniza, es solo que por su veteranía ya ve las cosas de una manera distinta.

Desde la eutanasia a sus opiniones sobre Andorra, el contenido de Jordi está en gran parte enfocado a mayores de 30 años con inquietudes a las que no llegan, solo por experiencia vital, los creadores jóvenes. Indirectamente, su última reflexión viral habla también de ellos.

La cuenta recopilatoria Kouser095, en TikTok, ha recuperado el fragmento de uno de los capítulos de The Wild Project (no sabemos cuál, pero por la ropa no parece reciente) en el que el youtuber habla en términos muy duros de cómo nos equivocamos, a nivel social, en nuestros valores.

"Tenemos unos padres que nos lo hacen todo, nuestra mayor preocupación hasta los 18 años es saber si hemos aprobado un examen", dice un poco irritado y refiriéndose a "gran parte de la sociedad del primer mundo". Y no solo eso: "El primer mundo tiene cosas maravillosas pero está creando una sociedad débil".

En su opinión, "algún día, con esta sobreprotección, nos daremos cuenta de que somos demasiado débiles y que no estamos hechos para problemas reales". ¿Reacción en las redes a todo esto? Te-rre-mo-to.

Una importante fracción de sus seguidores tiene origen latinoamericano, un público que en general, y a juzgar por las respuestas con más likes en TikTok, no está nada de acuerdo con sus palabras. Algo me dice que no se refería a ellos, ya que en muchos casos la vida está más difícil por allí.

Twitter, sin embargo, sí parece tener una opinión mayoritariamente favorable a la reflexión, especialmente entre el público fiel y de origen español. No hay ninguna salida de tono o incorrección en las palabras de Jordi, y de hecho tampoco es tan raro verle emocionado por algo. Es solo que cuando hay debate, hay pique. Lo de siempre.