Jordi Wild revela la impactante cantidad de dinero que le ha costado montar el Dogfight Wild Tournament

Ya con su primera edición, Dogfight Wild Tournament, el evento de deportes de contacto organizado por Jordi Wild , nos dejó un gran sabor de boca. Pero no cabe duda de que su segunda edición, realizada hace un mes, ha superado todas las expectativas, convirtiéndose para muchos —y con toda la razón— en uno de los mejores eventos en lo que llevamos de año.

Por supuesto, montar un evento de estas características es una odisea. Primero por la enorme cantidad de trabajo que tiene detrás a muchos niveles. Y segundo por el esfuerzo económico que hay que hacer, ya que no solo hay que pagar a los luchadores o a los artistas que amenizan la velada, sino también a todos los trabajadores que no vemos y otras muchas cosas más en las que a veces no reparamos.

Recientemente, Jordi Wild ha desvelado la suma de dinero que le ha costado crear ambas ediciones de Dogfight Wild Tournament. Así pues, el de The Wild Project ha asegurado que la primera edición del evento le costó 250.000 euros, mientras que esta segunda edición, mucho más ambiciosa en todos los niveles, le ha costado la friolera de 620.000 euros, aproximadamente.

Por último, Jordi Wild también ha instado a sus seguidores a permanecer atentos, ya que próximamente va a anunciar algo relacionado con el Dogfight Wild Tournament, asegurando que quiere hacer cosas continuas que vayan más allá de uno o dos torneos al año. Veremos qué tiene en mente el catalán, pero viendo el éxito de la segunda edición de DWT —y en general de todo lo que hace— podemos esperar grandes cosas