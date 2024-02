Juan S. Guarnizo responde a quienes le culpan de dividir la comunidad: "En su momento, yo serví mucho para que estas dos comunidades interactuaran"

Pese a que muchos streamers organizan eventos con el objetivo de unir a todas las comunidades hispanohablantes, parece que no deja de crecer la tensión entre la comunidad de Latino América y la de España, algo que cada vez es más palpable en el ambiente. Esto es algo que empezó a notarse después del combate entre Marina Rivers y Samy Rivers en la Velada del Año 3 y que, desde entonces, no hay evento en el que no surja una nueva polémica que consiga dividirlas todavía más.

Esto es algo sobre lo que Juan S. Guarnizo ha querido hablar, porque, aunque no existe un culpable como tal, son muchos los que creen que el colombiano ha sido el que ha incitado esta división al criticar los premios ESLAND. Pero, como era de imaginar, esto es algo con lo que él no está para nada de acuerdo, porque, tal y como ha recordado, precisamente él es uno de los que más ayudó a que ambas comunidades interactuaran y se unieran, ya que tenía amigos en ambas partes.

Aun así, como siempre que critican a la comunidad española la tachan de racista y xenófoba, Juan S. Guarnizo ha querido aclarar que España es un lugar que le "ha dado cosas muy bonitas", y que la realidad es que los españoles no les odian, como muchos creen. Aun así, ha aclarado que, "como en cualquier parte del mundo", hay personas de todo tipo, y el problema está en que las que esparcen odio son las que más ruido suelen hacer, motivo por el que tantos tienen esta percepción de ellos.

Por otro lado, también ha querido corregir a TheGrefg, quien hace unos días aseguró, con mucha confianza, que los españoles no se hubieran quejado si los premios solo los hubieran ganado streamers latinoamericanos. Porque, tal y como se ha visto reflejado en algunos partidos de la Kings League, también hay españoles que se quejan por este mismo motivo. Además, Guarnizo también ha recordado que incluso TheGrefg se quejó en diversas ocasiones por el hecho de que los equipos de Pío y de Aniquiladores se llevaran siempre el MVP.

Sin duda, este es un tema que es muy delicado para la comunidad, la cual sigue sin esconder las garras por la cantidad de polémicas que están surgiendo estos días. Y, precisamente por ello, Juan S. Guarnizo ha querido cerrar este tema al aclarar que, en su opinión, no existe ni una parte culpable ni una inocente, motivo por el que a él le gustaría que esta división dejara de existir.

Pero, aunque muchos de los streamers comparten esta opinión, por ahora parece se trata de algo realmente complicado de conseguir, por lo que habrá que esperar y ver si, con el tiempo, esta tensión empieza a desvanecerse y vuelve a reinar la amistad.