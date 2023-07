Marina Rivers, sobre su pelea en la Velada del Año 3: "No somos boxeadoras, no nos estamos jugando un título mundial"

Tras unas semanas sin tener novedades sobre la polémica pelea entre Marina Rivers y Samy Rivers en la Velada del Año 3, han vuelto a preguntarle sobre este tema a Marina Rivers durante su participación en el podcast de Druni. Aun así, Marina no ha querido volver a encender esta polémica, motivo por el que asegura que entiende que "es muy fácil criticar las peleas" porque ella también fue espectadora en la Velada del Año 2. Por ello, sabe que desde fuera la gente no es consciente de todos los sacrificios que tienen que hacer para poder formar parte de un evento como este.

Aun así, confiesa que le dolió la respuesta que tuvo la comunidad, porque al fin y al cabo ella no tiene la culpa del resultado que dieron los jueces, ya que ella ni ha decidido ni ha sobornado a nadie. Por ello, después de todo el esfuerzo que han puesto ambas para poder llevar a cabo esta pelea, no entiende por qué la comunidad decidió criticarla directamente a ella en lugar de quejarse de la decisión de los jueces.

Además, ha confesado que sí que siente que la organización debería haber salido antes a detener esta situación, ya que por mucho que luego respondieran, ella ya se había comido la "oleada de hate". Pero, a su vez, no entiende por qué todos se tomaron de una forma tan personal este combate, ya que al final ellas no se estaban jugando nada y considera que ambas se merecían ganar después de todo el trabajo que han dedicado estos cuatro meses.

A raíz de toda esta situación, confiesa que no sabe si aceptaría o no volver a participar en la velada, porque siente que no vale la pena esforzarse y sufrir tanto si sabe que haga lo que haga va a recibir tal cantidad de odio como respuesta. Al final, Marina Rivers lleva recibiendo críticas de forma constante desde que pegó el boom en TikTok, motivo por el que ha admitido que cansa mucho emocionalmente el poner tanto esfuerzo en algo y que acaben tirándolo todo por los suelos.