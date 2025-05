Juan Guarnizo responde a las supuestas indirectas de Clers en TikTok: "A mí me hace gracia"

Juan Guarnizo ha querido zanjar cualquier polémica antes de que empiece. En un directo reciente junto a Elded, el creador de contenido colombiano fue preguntado directamente por las supuestas indirectas que Clers habría lanzado en TikTok, concretamente en un vídeo en el que bromeaba sobre hombres cuyo estado de ánimo depende de si su equipo gana o pierde. Aunque las redes se apresuraron a señalarle como el destinatario, Juan prefirió ver el lado divertido de la situación.

"Ayer subió un TikTok que a mí, genuinamente, me hizo mucha gracia", aseguró Juan, sonriendo mientras relataba el vídeo en cuestión. "Decía que estaba viendo su serie favorita, comiendo algo rico y que no pensaba en un hombre cuyo humor depende de su equipo. Hay muchos así, no creo que fuera para mí".

La relación entre Juan Guarnizo y Clers terminó hace ya un tiempo, y aunque su ruptura generó múltiples reacciones y análisis en redes sociales, ambos han mostrado en varias ocasiones que mantienen una relación cordial. De hecho, Juan no dudó en resaltar el sentido del humor de Clers y el cariño mutuo que, según él, sigue existiendo: "Es que Clara es una persona muy graciosa. Hasta esos comentarios, que pueden parecer una indirecta, a mí me hacen gracia. Nos llevamos bien, es lo importante".

En otros momentos, tanto Juan como Clers han expresado su voluntad de mantenerse en buenos términos tras el fin de su relación, una postura que contrasta con la tendencia al drama que muchas veces impera en internet. Esta nueva reacción de Juan, lejos de alimentar especulaciones, parece reforzar esa idea: la de dos creadores que, pese a haber tomado caminos distintos, han sabido conservar el respeto y el buen rollo.

Una indirecta o no, lo cierto es que a Juan Guarnizo no le ha afectado. Y eso, en tiempos de TikToks virales y teorías de fans, ya es decir mucho.