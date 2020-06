Junio es un mes marcado en rojo para los aficionados al K-pop. El 12 de ese mes en el año 2013 marcó un momento histórico para la música, ya que supuso el debut de BTS dentro del K-pop y sembró la semilla de un fenómeno fan que no se veía desde Los Beatles. Cientos de millones de discos vendidos y unos conciertos inolvidables después, el grupo tiene la costumbre de hacer un festival especial todos los años por estas fechas.

Se le conoce como Festa, y la edición de 2020 arrancó a última hora de ayer con el primer single en solitario de Jungkook: 'Still With You'. Los fans más avispados se dieron cuenta de que algo se cocía antes del anuncio, ya que el 4 de juno se cumplía un año del debut de Jin en solitario con 'Tonight'.

Jungkook se ha lucido este año con una balada de toques jazz, donde canta "¿Cuándo será? / Cuando te vea otra vez / Te miraré a los ojos / Y te diré que te eché de menos". Traducido, of course. Justo lo que necesitaba decir en el momento oportuno en el que vivimos y que le ha convertido, por millonésima vez, en tendencia mundial.

Por si fuera poco, anoche también hubo un directo de J-Hope (alias Hobi) que forma parte de una campaña de acompañamiento al ARMY durante la cuarentena global. En cierto momento, Hobi se levanta a atender otro asunto y su naturalidad chocó al fandom. Otro TT para la banda, y todo por andar con calcetines, estar con naturalidad y ser majete.

Por si fuera poco, BTS ha expresado su solidaridad esta semana con el movimiento Black Lives Matter, surgido a raíz de la muerte de George Floyd. Se da la triste casualidad de que algunos ignorantes acusaron a la banda de "racista" por haber tenido un desliz en el tema en solitario de Suga. El comienzo de la canción incluía un cántico del líder de una secta norteamericana de los años setenta, conocida por sus prejuicios y que acabó en un suicidio colectivo.

Un borrón absurdo en la historia de la mayor banda del momento, y que para nada empañará los días que quedan de celebración con el BTS Festa 2020.