Karchez, sobre su ruptura con Abby: "Hace tres semanas que no estamos juntos"

Hace un par de días, los rumores de una posible ruptura entre Karchez y Abby incendiaban las redes sociales. Pero lo que parecían simples especulaciones de los usuarios ha acabado convirtiéndose en realidad, ya que los protagonistas de esta historia han salido a la palestra para confirmar públicamente que, en efecto, han roto. Una verdadera sorpresa, ya que hasta hace muy poco todo parecía marchar a las mil maravillas en su relación. Al menos aparentemente, claro.

La primera en hablar del tema fue Abby. La streamer publicó en una storie de Instagram el siguiente mensaje: "Carlos y yo lo hemos dejado. Lo cuento porque al final ya habían especulaciones y al igual que decidimos hacerlo público hay que también contar cuando acaba. Estoy muy orgullosa de él y espero que os toméis la situación con el mayor respeto posible. Gracias por estar siempre".

Tal y como parece, se trata de una ruptura amistosa. Karchez así también lo ha hecho saber. Y es que durante uno de sus últimos directos, el streamer ha arrojado algo más de luz sobre su ruptura con Abby. "Abril y yo hace ya tres semanas que no estamos juntos, ¿vale? Lo dejamos a una semana de la mudanza. Y ya está. Yo la deseo lo mejor. No voy a hacer un espectáculo, ni lo voy a volver a sacar, porque no es un tema sobre el que quiera hacer contenido, ni tampoco quiero que se alargue", explicó Karchez.

Una lástima, ya que, para muchos, se trataba de unas de las mejores parejas dentro del mundillo streamer. Pero ya sabemos cómo es el amor y lo importante en esta historia es que, a pesar de todo, ambos parecen seguir guardándose cariño y, más importante aún, respeto. Todo un ejemplo de cómo manejar una situación así de compleja en público.