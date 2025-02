La Kings League aterrizará en Estados Unidos sin límite salarial: Jake Paul está muy interesado en Kelvin Oliveira

La Kings League, el innovador proyecto deportivo impulsado por Gerard Piqué, está a punto de cruzar el Atlántico y desembarcar en Estados Unidos. Durante un directo con Jake Paul y Adin Ross, Piqué desveló algunos detalles clave sobre esta nueva etapa, dejando a todos boquiabiertos al anunciar que en la versión estadounidense no habrá límite salarial, lo que abre la puerta a grandes fichajes y sueldos de escándalo.

"En la Kings League de España tuvimos que poner un límite salarial, pero en Estados Unidos no habrá", explicó Piqué, dejando claro que la expansión estará marcada por una mayor libertad económica. Esto generó un gran revuelo entre los espectadores y sus interlocutores. Jake Paul, famoso youtuber y boxeador, no tardó en mostrar su entusiasmo en Kelvin Oliveira, la gran estrella del mundial de la Kings: "Kelvin, hermano, necesito que te unas a mi equipo de la Kings League de Estados Unidos. Aquí no hay límite salarial, así que tengo mucho dinero para ti".

El interés por esta expansión no se quedó solo en Paul. Adin Ross, uno de los streamers más populares del momento, también expresó su deseo de tener un equipo en la Kings League estadounidense. La idea de una competición sin restricciones salariales podría atraer a numerosas celebridades e inversores, generando un auténtico fenómeno mediático en el país.

Durante la conversación, Piqué destacó la historia de Kelvin Oliveira, el jugador más valioso del último Mundial de la Kings League. "Antes de la final le dije a Jake Paul que querría fichar a Kelvin. Marcó todos los goles y pasó de 400.000 seguidores en Instagram a 1.7 millones en solo un día", contó Piqué, reafirmando el impacto que puede tener esta competición en el futuro de los jugadores.

Con el hype por todo lo alto y nombres tan mediáticos como Jake Paul involucrados, la llegada de la Kings League a Estados Unidos promete convertirse en un fenómeno global, impulsado por su mezcla única de deporte, entretenimiento y libertad financiera.